Tài xế cầm tuýp sắt dọa ô tô 7 chỗ vì không nhường đường, 5 ngày sau nhận án phạt thích đáng

Được chia sẻ lên mạng xã hội từ ngày 12/7, đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô tải, dừng xe giữa đường rồi cầm theo tuýp sắt, chạy xuống to tiếng với tài xế ô tô 7 chỗ chờ đèn đỏ phía trước. Sự việc xảy ra ở giao lộ Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm (quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh). Hành động của tài xế ô tô tải khiến những người chứng kiến thời điểm đó vô cùng bức xúc.

Tài xế ô tô tải hung hăng cầm tuýp sắt "nói chuyện" với tài xế ô tô 7 chỗ

Đến ngày hôm qua (17/7), thông tin trên báo chí, Phòng CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Đội CSGT An Lạc đã xác minh, xử lý sự việc trong clip trên. Theo đó, nam tài xế xe tải có tên là T.H.N (sinh năm 1996, ở Bạc Liêu). N. là tài xế lái xe của Công ty T.N, được giao điều khiển xe tải biển kiểm soát 50H-XXX.29.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, H. xác nhận đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội là thật và không có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa. Lúc xảy ra sự việc, hai bên chỉ lời qua tiếng lại, không có xô xát. Cả hai sau đó đã dừng xe vào sát lề đường, tự hòa giải và tiếp tục di chuyển.



Về nguyên nhân dẫn tới hành vi cầm tuýp sắt xuống "nói chuyện" với tài xế ô tô 7 chỗ, N. cho biết khi đang điều khiển xe lưu thông trên đường, anh có ra tín hiệu xin đường với phương tiện di chuyển cùng chiều phía trước. Tuy nhiên chiếc xe 7 chỗ không có dấu hiệu nhường đường khiến N. bức xúc. Khi dừng đèn đỏ, anh đã có hành vi như trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế T.H.N. Đồng thời, do nam tài xế có hành vi thiếu văn minh nơi công cộng, nên Đội CSGT An Lạc đã bàn giao vụ việc cho Công an phường An Lạc để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.