Cô gái mang 2 chiếc nhẫn vàng ròng đi chế tác lại, sau khi nung chảy chúng lại biến thành màu trắng

Vào ngày 8 tháng 2, một người phụ nữ ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã mang hai chiếc nhẫn vàng đến tiệm vàng để chế tác lại, không ngờ sau khi nung chảy chúng lại biến thành màu trắng.

Người phụ nữ đã mang hai chiếc nhẫn vàng có trọng lượng lần lượt là 4 gram và 2.96 gram đến tiệm kim hoàn với mong muốn làm lại thành một chiếc nhẫn mới. Tiệm vàng đã thực hiện theo quy trình thông thường, trước tiên đốt cháy lớp bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt, lúc này chiếc nhẫn không hề đổi màu. Sau đó, việc kiểm tra bằng máy quang phổ cũng cho thấy bề mặt là vàng ròng.

Chiếc nhẫn có vẻ ngoài rất tinh xảo

Sau khi được sự đồng ý của người phụ nữ, tiệm vàng đã tiến hành nung chảy hai chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn nặng 4 gram đã chuyển sang màu trắng. Chủ tiệm vàng giải thích đây là hiện tượng vàng bọc bạc. Thủ đoạn làm giả này là bọc một lớp vàng bên ngoài bạc hoặc các kim loại rẻ tiền khác, nếu chỉ kiểm tra bề mặt thì rất khó phát hiện ra vấn đề.

Sau khi nung chảy, thợ kim hoàn mới biết đây là bạc bọc vàng

Người phụ nữ cho biết 1 trong 2 chiếc nhẫn này là giải nhất cô trúng thưởng tại tiệc tất niên công ty hai năm trước. Sau khi cảnh sát can thiệp, ông chủ của cô đã cung cấp chứng từ thanh toán năm đó, xác nhận đã mua chiếc nhẫn với giá 2.196 nhân dân tệ (khoảng 7,62 triệu VNĐ), phù hợp với giá thị trường vàng thời điểm bấy giờ và không hề có tâm lý ham rẻ. Ông chủ đã phải trả mức giá của vàng thật để mua về một sản phẩm vàng bọc bạc.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ cố gắng liên lạc với cửa hàng bán chiếc nhẫn vàng năm xưa, cô phát hiện nơi này đã đóng cửa và hủy đăng ký kinh doanh, dẫn đến việc không có cách nào để bảo vệ quyền lợi hay đòi bồi thường.

Nguồn: HK01