Cô gái mà Song Luân công khai

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Song Luân đã có bạn gái bởi lộ hàng loạt hint hẹn hò. Danh tính của đàng gái cũng khiến fan bất ngờ khi cô nàng cũng là gương mặt được nhiều bạn trẻ biết đến - người mẫu ảnh Narl Nguyễn.

Vào những ngày cuối cùng của năm 2025, Narl Nguyễn và Song Luân khiến netizen “đứng ngồi không yên” khi liên tục check-in cùng chỗ, diện đồ giống nhau,... Do vậy dù chưa công khai nhưng qua hàng loạt những sự trùng hợp, dân tình phần nào khẳng định cả hai là một cặp.

Song Luân và Narl Nguyễn lộ nhiều hint hẹn hò từ cuối năm 2025

Sau nhiều những đồn đoán từ netizen lẫn việc "úp mở" của người trong cuộc, mới đây, Narl Nguyễn có phần thoải mái hơn trong chuyện “iu đương” của mình. Theo đó, cô nàng quay trend cùng bạn thân trên TikTok nhưng cũng phần nào ngầm khoe bạn trai toàn diện của mình. Khi được hỏi: “Mở mắt nếu bạn trai của bạn có những điều sau”, Narl Nguyễn gần như đều công nhận hết điểm cộng của bạn trai như đẹp trai, hài hước, nấu ăn ngon, lãng mạn, gọn gàng,...

Clip bạn gái tin đồn của Song Luân (bên phải) đu trend "flex" bạn trai

Đáng chú ý, đoạn clip này của Narl Nguyễn được Song Luân chủ động công khai đăng lại trên TikTok. Và ngược lại, khi Song Luân quay trend này, Narl Nguyễn cũng đã đăng lại về TikTok của mình.

Chính hành động nhỏ này của cả hai khiến netizen cho rằng đây chính là tín hiệu mà Narl Nguyễn và Song Luân công khai “nửa kia”, đánh dấu chủ quyền. Không những vậy, khi có fan bình luận về Song Luân: “Cụ đã xem và đánh giá”, Narl Nguyễn cũng không ngần ngại “thả tim” như một lời khẳng định về mối quan hệ của cả hai.

Song Luân có động thái "đăng lại" clip của bạn gái trên TikTok

Narl Nguyễn cũng đã công khai đăng lại clip của Song Luân như một cách ngầm "đánh dấu chủ quyền"

Điều này khiến các fan couple không khỏi vui mừng, liên tục gửi lời chúc phúc đến cả hai. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng mong ngày cặp đôi sớm xuất hiện cùng nhau, chia sẻ về chuyện tình yêu của mình.

Cho những ai chưa biết, bạn gái tin đồn của Song Luân là Narl Nguyễn (tên thật Thùy Linh). Cô nàng hiện được biết đến là KOL, mẫu ảnh tự do, hoạt động nổi bật trên Instagram với lượng người theo dõi hơn100 nghìn. Narl Nguyễn thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, làm việc cùng nhiều nhãn hàng từ streetwear đến phong cách cao cấp. Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, từ du lịch, cà phê, check-in đời thường cho tới những khung hình thời trang được đầu tư chỉn chu.

Về phong cách, Narl Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính pha chút phóng khoáng. Visual của Narl Nguyễn cũng là yếu tố khiến dân tình bàn tán không ngớt. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to và thần thái trong veo giúp cô được ví như "tiểu Baifern" phiên bản Việt. Ở những khoảnh khắc đời thường hay ảnh selfie, Narl Nguyễn vẫn ghi điểm nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, không cần trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn hút.