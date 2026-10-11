Câu chuyện cho thấy cơ hội kinh doanh nằm cả ở việc giúp người khác làm nghề hiệu quả hơn.

Theo Jiupai News ngày 3/10, dẫn thông tin từ truyền thông quận Dư Hàng, Hàng Châu, cô gái sinh năm 1996 được giới thiệu với tên Ai Ji đạt doanh thu hơn 2 triệu tệ (gần 8 tỷ đồng) một năm chỉ từ đào tạo sử dụng AI trong ngành cưới.

Khách hàng của các lớp học là người làm dịch vụ cưới, muốn biết cách ứng dụng công cụ mới vào công việc. Nhờ đó, kinh nghiệm sử dụng AI trở thành một sản phẩm có thể bán.

Mười mấy phút đã lên xong phương án cho đám cưới 400 triệu đồng

Theo bản tin được Sina Finance đăng lại, phương án cho đám cưới khoảng 100.000 tệ (gần 400 triệu đồng), có thể tạo trong mười mấy phút. Với phương án quy mô triệu tệ, thời gian được rút từ khoảng một tháng xuống 3 đến 4 ngày.

Mốc thời gian này chỉ nói về việc tạo phương án. Đám cưới vẫn phải được chuẩn bị và tổ chức ngoài đời. Khoản 100.000 tệ là ngân sách của phương án cưới, không phải tiền công cho vài phút sử dụng AI.

Tiền tỷ đến từ việc dạy người khác dùng AI

Dịch vụ đào tạo mở thêm một nhóm khách hàng cho người có chuyên môn. Thay vì chỉ nhận việc từ các đôi sắp cưới, người làm nghề có thể hướng dẫn đồng nghiệp cách cải thiện công việc. Một quy trình tiết kiệm thời gian, nếu áp dụng được, có giá trị với nhiều đơn vị cùng gặp vấn đề tương tự.

AI đã xuất hiện trong ngành cưới Trung Quốc trước câu chuyện này. Trong bài đăng tháng 2/2025, China Daily cho biết nền tảng dịch vụ cưới Hunliji triển khai các công cụ chỉnh ảnh, thử váy cưới trên môi trường số, trợ lý tư vấn hoạt động cả ngày lẫn đêm và hỗ trợ lập kế hoạch cưới.

Bài viết cũng ghi nhận sức ép từ lượng đặt dịch vụ giảm, ngân sách thu hẹp và chi phí tiếp thị tăng, trong khi các đôi trẻ muốn đám cưới mang dấu ấn riêng. Đặt trong bối cảnh đó, khả năng làm phương án nhanh hơn có thể giúp người làm nghề dành thêm thời gian tìm hiểu khách hàng, chỉnh sửa ý tưởng và xử lý công việc tại hiện trường.

AI vẽ phương án rất nhanh nhưng người làm nghề vẫn phải chịu trách nhiệm

Doanh thu đào tạo chưa đủ chứng minh hiệu quả kinh doanh của học viên. Để đánh giá một khóa học, cần biết người học tiết kiệm được bao nhiêu công sức, sản phẩm có thể thi công hay không và khoản tiết kiệm có bù được học phí. Một bản vẽ đẹp trên màn hình mới giải quyết được một phần nhu cầu.

Trong cuộc phỏng vấn riêng đăng ngày 29/4/2026, Xinhua dẫn chia sẻ của Liu Ningbo, người từng làm nghề lên kế hoạch cưới: công việc đòi hỏi phối hợp nhiều khâu trong khoảng thời gian ngắn và chuẩn bị phương án dự phòng. Những sai sót có thể để lại tiếc nuối lâu dài cho cô dâu, chú rể.

Bản thân Ai Ji cũng nhấn mạnh với Jiupai News rằng kinh nghiệm và thẩm mỹ vẫn quan trọng; việc dựng không gian cưới còn liên quan đến kết cấu, khả năng chịu tải và an toàn.

Bởi vậy, giá trị một dịch vụ cưới cần được nhìn ở kết quả bàn giao. Khách hàng trả tiền để ý tưởng phù hợp túi tiền, được thực hiện đúng cam kết và buổi lễ diễn ra suôn sẻ. AI có thể giúp tạo phương án nhanh; người cung cấp dịch vụ vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì khách hàng nhận được.

Theo Sina/Jiupai News