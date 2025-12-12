Cô gái kiếm 2,8 tỷ đồng/năm nhờ công việc AI không thể làm

Khoảng 2 năm gần đây, khi chứng kiến sự phát triển của AI (trí tuệ nhân tạo) trong hầu hết các ngành nghề, từ Tài chính - Ngân hàng đến F&B và cả ngành bán lẻ, không ít người băn khoăn: Có hay không 1 công việc hoàn toàn miễn nhiễm với AI?

Câu trả lời đương nhiên là có! Không những miễn nhiễm với AI, công việc này còn có mức lương đáng mơ ước. Vấn đề chỉ là không phải ai cũng làm được.

Và Stephanie Kiser - Cô gái trong câu chuyện dưới đây là người thuộc nhóm "số hiếm" như vậy.

Đổi đời nhờ làm bảo mẫu cho giới siêu giàu

Stephanie Kiser đến New York năm 2014 với ước mơ trở thành biên kịch, nhưng cuộc sống đã đưa cô rẽ sang một hướng không ai ngờ: trở thành bảo mẫu cho giới siêu giàu. Chính công việc tưởng chừng như chỉ là lao động tay chân, không có tương lai này lại mang về cho cô mức thu nhập lên đến 110.000 USD/năm (khoảng 2,8 tỷ đồng) - Cao hơn hầu hết các công việc văn phòng mà bạn bè cô đang làm.

Stephanie Kiser và cuốn sách đầu tay của cô

Hành trình làm bảo mẫu được Stephanie Kiser kể lại trong cuốn hồi ký mới, phơi bày cả mặt hào nhoáng lẫn những yêu cầu khắc nghiệt đằng sau công việc mà cô khẳng định là AI không thể nào thay thế.

Trong 7 năm làm bảo mẫu, Stephanie phục vụ cho những gia đình thuộc tầng lớp 1% tinh hoa ở New York: Những người sở hữu tài sản thừa kế kếch xù, bác sĩ, luật sư cấp cao. Cô từng đưa con của chủ nhà tới các lớp học thêm với mức phí lên đến 500 USD/buổi (13,1 triệu đồng). Hàng ngày, cô llái Porsche hoặc Mercedes đi siêu thự. Trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, cô thậm chí còn được sống trong biệt thự xa hoa cùng chủ nhà và nhận mức lương cao hơn, chỉ để làm những công việc "hệt như mọi ngày".

Thời điểm mới bén duyên với nghề bảo mẫu, Stephanie nhận mức lương 20 USD/giờ (khoảng 526 nghìn đồng). Nếu so với công việc cô mơ ước là biên kịch, cô chỉ có thể kiếm khoảng 14 USD/giờ (37 nghìn đồng). Khoảng cách về thu nhập rõ ràng là điều dễ thấy, ngay từ những ngày đầu tiên.

Sau khi có kinh nghiệm và nhận được nhiều feedback tốt, Stephanie được "bước chân" vào thế giới "agency bảo mẫu" - nơi chỉ tuyển những người giỏi nhất hoặc những gương mặt trẻ sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt. Từ đó, cô mới bắt đầu được làm bảo mẫu cho người giàu, rồi sau này là làm cho giới tinh hoa. Thu nhập đương nhiên cũng tăng lên.

"Mặt trái" của nghề bảo mẫu cho giới siêu giàu

Đương nhiên, chẳng có công việc nào lương cao mà lại dễ dàng. Nghề bảo mẫu của Stephanie cũng không phải là ngoại lệ. Cô cho biết nghề này cũng đi kèm những yêu cầu và rủi ro cực lớn.

Ảnh minh họa

Stephanie nói rõ trong cuốn tự truyện: Trong ngành bảo mẫu, hợp đồng là thứ duy nhất có giá trị. Ngoài ra, không còn gì khác: Không HR, không chế độ đãi ngộ ngày nghỉ, không có luật lao động cụ thể. Mọi quyền quyết định đều nằm trong tay chủ nhà.

Có tuần Stephanie làm quá 60 giờ, nhưng không thể nói "tôi đã làm đủ, làm xong và giờ thì tôi xin phép nghỉ". Vì vậy, ngay cả khi được một gia đình siêu giàu khác mời về làm bảo mẫu với mức lương 125.000 USD/năm (3,2 tỷ đồng), cộng bảo hiểm y tế, bảo hiểm nha khoa, thẻ tàu điện ngầm và thưởng năm, cô vẫn từ chối vì họ không cung cấp hợp đồng rõ ràng. Với Stephanie, thiếu hợp đồng có nghĩa là cuộc sống có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, đặc thù nghề này còn nằm ở việc phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Những bảo mẫu được săn đón nhất là người có 50 năm kinh nghiệm, đã chăm hàng chục đứa trẻ, hoặc những người trẻ bước ra từ đại học danh tiếng, thành thạo nhiều kỹ năng: Có kỹ năng sư phạm, có kiến thức tâm lý, hiểu biết về dinh dưỡng, biết nấu ăn, biết lái xe,... Với những bảo mẫu đáp ứng được tất cả những tiêu chí đó, họ có thể được ở phòng riêng cùng chủ nhà, được bao ăn uống - sinh hoạt, có giờ làm - giờ nghỉ rõ ràng, cố định cùng mức thưởng có thể lên tới 6 tháng lương.

Còn với những bảo mẫu ít kinh nghiệm và không có nhiều bằng cấp - kỹ năng như Stephanie, dù thu nhập không thấp, nhưng cô khẳng định sẽ phải làm rất nhiều, rất vất vả và gần như không có đãi ngộ gì ngoài tiền lương.

Rủi ro lớn nhất của nghề này, theo Stephanie, là không bao giờ có cảm giác an toàn. Nếu mang thai, không có chuyện nghỉ thai sản mà vẫn có lương. Nếu gặp vấn đề sức khỏe, đương nhiên là phải chấp nhận mất lương. Ngay cả khi cô ốm và sẵn sàng đi làm, thì cũng không được vì vi phạm nguyên tắc "bảo vệ sức khỏe" của gia đình chủ.

Dẫu vậy, chính nghề bảo mẫu lại giúp Stephanie xây dựng nền tảng tài chính để bắt đầu cuộc đời mới. Cô dùng tiền tiết kiệm mua nội thất, thuê nhà ổn định, nuôi chó, mua xe,... những thứ trước đó cô hoàn toàn không thể mơ tới.

Nhìn lại hành trình của mình, Stephanie khẳng định điều quan trọng nhất với những cô gái trẻ giống mình trước đây là: Làm song song nhiều thứ cùng lúc. Bảo mẫu giúp cô kiếm sống, còn viết lách - biên kịch giúp cô giữ lại đam mê. Nhờ đó, con đường sự nghiệp mới hình thành. Nếu chỉ làm bảo mẫu hoặc chỉ viết kịch bản, cô đều không thể tồn tại nổi ở New York.

(Nguồn: CNBC)