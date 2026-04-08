Cô gái kể phút hoảng loạn khi bị xe tải kéo lê cả trăm mét trên quốc lộ

Cô gái thoát chết thần kỳ sau khi bị container kéo lê hàng trăm mét

Hai ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái thoát chết trong gang tấc khi bị xe tải tông trúng, kéo lê cả người và xe máy hàng trăm mét trên Quốc lộ 10 (đoạn qua phường Hồng An, TP Hải Phòng) lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn.

Nạn nhân được xác định là chị Đinh Tuyết Linh (SN 2003, trú tại phường Hồng An, Hải Phòng). Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, chị cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” xảy ra vào chiều 6/4.

Chị Đinh Tuyết Linh - nạn nhân trong vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 10 - may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Theo lời chị Linh, khoảng 16h30, trên đường đi cắt tóc về, khi đang đi trong làn xe máy gần cổng Trường Cao đẳng Hàng hải, chị bất ngờ bị xe tải phía sau tông vào đuôi xe máy, khiến tay lái chao đảo.

Ban đầu, chị Linh tưởng xe máy gặp sự cố như nổ lốp hay mất phanh. Tuy nhiên, khi ngoái lại, chị phát hiện bị ô tô tải phía sau tông vào đuôi xe. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, chị gần như không biết xử lý ra sao, rất may vẫn giữ được tay lái và không ngã xuống đường.

Hình ảnh chị Linh lái xe máy trước khi bị xe container tông trúng. (Ảnh cắt từ clip)

Chiếc xe máy bị dính chặt vào đầu xe tải và bị đẩy đi hàng trăm mét. Vừa cố giữ lái, chị Linh vừa la hét cầu cứu. Nhiều người bên đường phát hiện, liên tục vẫy tay ra hiệu, nhưng tài xế xe tải dường như không nhận ra.

"Khoảnh khắc đó, trong đầu em hoảng loạn, có ý định nhảy khỏi xe máy để thoát thân chứ không sẽ chết ở đó. May sao, có cô đang cầm chổi quét sân ven quốc lộ nhìn thấy và nghe tiếng cầu cứu của em nên đã giơ cao chiếc chổi lên ra hiệu để tài xế xe tải dừng lại em mới nhảy ra khỏi xe máy và đi vào lề đường.

Lúc đó tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực, không nghĩ là mình còn sống được nữa. Em nghĩ số mình chỉ được đến đây thôi”, chị Linh bàng hoàng nhớ lại.

Người phụ nữ bên đường giơ chiếc chổi lên ra hiệu thì xe tải mới dừng lại.

Chị Linh cho biết, sau khi ô tô dừng lại, nhiều người dân chứng kiến sự việc chạy đến, gõ cửa yêu cầu tài xế đưa xe vào lề và xuống giải quyết.

Khi chồng chị Linh có mặt, hai bên nhận thấy vụ va chạm tuy nguy hiểm nhưng rất may không gây hậu quả nghiêm trọng hay hư hỏng lớn, nên thống nhất hòa giải. Tài xế xe tải hỗ trợ chị Linh 500.000 đồng để sửa xe nếu có trầy xước, đồng thời trích xuất camera hành trình cung cấp lại toàn bộ diễn biến sự việc.

“Đến bây giờ em vẫn không nghĩ là mình còn sống”, chị Linh nói.

Xe máy còn nguyên vẹn sau khi bị xe tải ủn đi cả trăm mét.

Trong khi đó, người được xem là ân nhân của chị Linh - chị Cao Chị Hòa (SN 1985, trú tại phường Hồng An, TP Hải Phòng) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang quét sân trước nhà gần Quốc lộ 10 thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhìn ra đường, chị thấy một cô gái mắc kẹt trên xe máy, bị dính vào đầu xe tải đang chạy băng băng trên đường.

“Theo phản xạ tự nhiên, tôi cầm chiếc chổi giơ cao để ra hiệu cho tài xế dừng lại. May mắn khi xe dừng, cô gái ngã xuống nhưng không bị thương và nhanh chóng vào lề đường với vẻ mặt thất thần. Sau đó, hai bên tự thỏa thuận rồi rời đi”, chị Hòa kể lại.

Theo thống kê của Cục CSGT, năm 2025, các vụ tai nạn liên quan đến xe tải chiếm khoảng 26% tổng số vụ. Bình quân cứ 10 vụ tai nạn thì 3 vụ liên quan đến xe tải, khiến khoảng 3 người tử vong và 2 người bị thương.

Những con số này cho thấy thực trạng đáng lo ngại về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận tài xế xe tải. Vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, đòi hỏi người tham gia giao thông phải nâng cao cảnh giác, tuân thủ quy định để bảo vệ chính mình và người khác.