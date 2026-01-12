Cô gái gốc Việt quậy tung Hollywood, “duyệt” hết các nam thần đình đám nay chọn bến đỗ bên doanh nhân đồng hương

Chẳng quá lời khi nói Maggie Q (hay còn gọi là Lý Mỹ Kỳ) là mỹ nhân gốc Việt thành công nhất nhì khi tiến quân vào Hollywood. Từ một cô gái nghèo không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nữ diễn viên này đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nàng “đả nữ” được săn đón hết mực, người tình trong mộng của biết bao đấng mày râu.

Maggie Q từng được bầu chọn là 'Nữ thần mà nam nhân xứ Cảng muốn ôm nhất' (Ảnh: Sina).

Được biết, Maggie Q sinh năm 1979 trong một gia đình bố là người Mỹ gốc Ireland, mẹ là người Việt Nam. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đông con nên người đẹp này phải bỏ học giữa chừng vào năm 17 tuổi và sang Nhật Bản lập nghiệp với chỉ 20 USD (525.000 đồng) trong túi.

Khi ấy, Maggie Q phải trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật, ngôn ngữ không thông thạo lại túng quẫn về kinh tế, từng chỉ được ăn có 1 bữa cơm mỗi ngày. Cô thử sức với công việc người mẫu ở nhưng không mấy thành công vì làn da nâu và gương mặt lai Tây lại không được ưu chuộng ở xứ sở hoa anh đào. Dù vậy, Maggie Q vẫn quyết gắn bó với làng giải trí và thử tiến quân sang các thị trường Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 1998, may mắn đến với người đẹp gốc Việt khi có cơ hội cộng tác với ngôi sao đang hot Tạ Đình Phong. Với chiều cao 1m70 cực kỳ phù hợp, cô được lên bìa tạp chí với quý tử nhà “Tứ ca” Tạ Hiền và nhanh chóng gây bão dư luận, được giới báo chí xứ Cảng đặt cho danh hiệu “Người phụ nữ duy nhất có thể cưỡi lên vai Tạ Đình Phong”.

Nhờ bức ảnh này, Maggie Q bắt đầu được công chúng chú ý và yêu thích (Ảnh: QQ).

Thế nhưng, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Maggie Q là khi cô được siêu sao võ thuật Thành Long để mắt đến, mời tham gia “Thành gia bang” (bang nhóm do Thành Long sáng lập, gồm các diễn viên võ thuật).

Sau khi trở thành đồ đệ của Thành Long, Maggie Q không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực hết mình để nâng cấp bản thân thành “đả nữ” với những động tác võ thuật đẹp mặt. Cũng nhờ vậy, nữ diễn viên mới nắm bắt được nhiều cơ hội để bật lên trong sự nghiệp, được ca ngợi là “người nối nghiệp của Dương Tử Quỳnh”.

Tiến quân vào Hollywood với hình tượng đả nữ quyến rũ, Maggie Q đã vượt qua Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di, được siêu sao Tom Cruise lựa chọn tham gia Mission: Impossible III (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3). Ngoài ra Maggie Q còn nổi tiếng khắp thế giới với loạt phim hành động The Protégé (Nữ Sát Thủ Báo Thù), Nikita, Designated Survivor (Tổng Thống Bất Đắc Dĩ), Live Free or Die Hard (Đương Đầu Với Thử Thách 4),...

Sau khi nổi đình nổi đám, Maggie Q từng nhiều lần trở về thăm Việt Nam và còn góp phần đưa hình ảnh đất nước hình chữ S xinh đẹp lên phim.

Maggie Q gặt hái nhiều thành công vang dội với dòng phim hành động (Ảnh: Sina).

Về đời tư, Maggie Q từng khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực nhờ chuyện tình với “Đệ nhất nam thần” Ngô Ngạn Tổ. Được biết, cặp đôi nên duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim Naked Weapon và nhanh chóng trở thành cặp "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz lúc bấy giờ, khiến dân tình xuýt xoa vì "gấp đôi visual".

Tuy nhiên cuộc tình này đi đến hồi kết sau hai lần tan hợp. Có nguồn tin cho biết nữ diễn viên Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3 đã lén ngoại tình với "trai hư" Trần Quán Hy - bạn thân của Ngô Ngạn Tổ. Netizen tin rằng Ngô Ngạn Tổ bị giật bồ bởi lẽ từ đó anh và Trần Quán Hy không còn thân thiết với nhau nữa. Bản thân Ngô Ngạn Tổ tâm sự, sau khi chia tay Maggie Q, anh từng đau đớn vật vã đến mức trầm cảm, thậm chí còn bị mất ngủ, bật khóc trong vô thức.

Maggie Q hốt trọn 2 nam thần đình đám nhất xứ Cảng thời bấy giờ, khiến cặp bạn thân này trở mặt thành thù (Ảnh: Sina).

Sau lùm xùm “tình tay ba”, giới truyền thông đã “super soi” lại tình sử của Maggie Q và giật mình phát hiện người đẹp này có tình sử cực kỳ phong phú, chỉ trong 4 năm từ 19 đến 23 tuổi đã hẹn hò với tận 19 bạn trai. Dù vậy, với sức hút đầy mê hoặc, Maggie Q vẫn khiến các nam thần hàng đầu phải say đắm không thôi.

Cô khiến ngôi sao bóng đá Nhật Bản Nakata Hidetoshi - người được mệnh danh là “Beckham châu Á” yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và bay đến Hong Kong (Trung Quốc) để theo đuổi. Hay như nam diễn viên điển trai người Mỹ gốc Hàn Daniel Henney cũng mê đắm trước sức hút của “đả nữ” gốc Việt. Tuy nhiên, chẳng ai có thể níu giữ bước chân của Maggie Q.

Maggie Q có tình sử cực "khét" (Ảnh: Sina).

Năm 2014, Maggie Q rơi vào lưới tình với nam diễn viên Dylan McDermott - ngôi sao phim American Horror Story và còn công bố tin đính hôn vào tháng 1/2015. Người hâm mộ đều cho rằng người đẹp sẽ sớm lên xe hoa, ai dè hôn lễ cứ delay liên tục vì cả hai quá bận rộn với công việc.

Kết quả, sau 4 năm, Maggie Q chủ động hủy hôn với tài tử hơn mình 18 tuổi khiến công chúng phải ngỡ ngàng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng không ai có thể hàng phục được “chú ngựa hoang” showbiz này.

Maggie Q chủ động hủy hôn với Dylan McDermott (Ảnh: Sina).

Thật bất ngờ là vào tháng 7/2025, Maggie Q bất ngờ khoe nhẫn kim cương, tuyên bố đã thành vợ người ta ở tuổi 46. Người chiếm được trái tim Maggie Q là nhà quản lý quỹ đầu tư người Mỹ gốc Việt Curtis Macnguyen. Được biết, Curtis Macnguyen sinh ra ở Vịnh Cam Ranh, Việt Nam và di cư sang Mỹ từ năm 6 tuổi. Năm 2014, ông quản lý khối tài sản lên tới 3,5 tỷ USD (91.932 tỷ đồng) và hiện đang điều hành công ty đầu tư riêng.

Maggie Q tiết lộ cô đã kết hôn với doanh nhân gốc Việt sau nhiều năm chung sống: “Anh ấy hào phóng, chu đáo và tốt bụng, là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết”.

Trong những năm trở lại đây, netizen phát hiện Maggie Q đã thay đổi rất nhiều, yêu thương bản thân hơn, thay vì bận tối mắt tối mũi với công việc như trước đây. Có lẽ nguyên nhân là do người đẹp gốc Việt đã yêu và lấy đúng người, tìm được hạnh phúc đích thực bên người chồng đồng hương.