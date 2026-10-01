Cô gái đóng phim 180 tỷ đồng bán cơm tấm ở phường Phạm Ngũ Lão, mở bán hàng 2 năm mà không ai hay

Trong thời gian ở ẩn, nữ diễn viên này và mẹ đã âm thầm mở quán cơm tấm.

Trúc Anh sinh năm 1998, được khán giả biết đến qua các bộ phim như Ngốc Ơi Tuổi 17, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, Mắt Biếc, Thiên Thần Hộ Mệnh... Trong đó, Mắt Biếc là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Bộ phim gây tiếng vang lớn tại phòng vé và đạt doanh thu hơn 180 tỷ đồng. Thời điểm sự nghiệp đang có nhiều bước tiến, Trúc Anh bất ngờ hạn chế xuất hiện trước công chúng. Sau này, nữ diễn viên chia sẻ khoảng thời gian đó là lúc cô sống chậm lại, cân bằng bản thân và cùng mẹ thực hiện một công việc hoàn toàn khác với diễn xuất là bán cơm tấm.

Ít ai biết, trong suốt khoảng 2 năm vắng bóng, Trúc Anh đã âm thầm trở thành bà chủ quán cơm tấm có một chi nhánh tại phường Phạm Ngũ Lão, TP.HCM. Không quảng bá hình ảnh người nổi tiếng, nữ diễn viên muốn quán ăn được vận hành như một mô hình kinh doanh bình thường. Trúc Anh từng chia sẻ mẹ cô đã bắt đầu bán món cơm tấm từ năm 1993 nhưng vì một số lý do phải tạm gác lại công việc này. Dù vậy, ước mơ đứng bếp của mẹ vẫn luôn được nữ diễn viên ghi nhớ.

Có giai đoạn Trúc Anh đang thăng hoa sự nghiệp bỗng dưng ở ẩn để mở quán cơm tấm

Điều đặc biệt là dù đã kinh doanh trong thời gian dài, Trúc Anh gần như không công khai với công chúng. Cô từng tiết lộ mình đã mở quán cơm tấm thứ 2 nhưng vẫn chưa thông báo rộng rãi. Trúc Anh từng tâm sự với chúng tôi: "2 năm ở ẩn khiến Trúc Anh đã thành bà chủ cơm tấm. Mình đã mở quán cơm tấm thứ 2 rồi (cười). Tuy nhiên, Trúc Anh chưa thông báo vì muốn quán là một mô hình kinh doanh của người bình thường, không phải của người nổi tiếng. Quán ăn là một điều rất ý nghĩa với Trúc Anh và mẹ. Mẹ của Trúc Anh nấu ăn rất ngon, cũng từng mở quán cơm nhưng bị đóng cửa. Mình thấy ước mơ của mẹ. Mẹ là người luôn cháy hết mình trong căn bếp, cũng giống như mình khi "máu lửa" trên trường quay vậy. Thế nên mình muốn tiếp nối ước mơ của mẹ, cho mẹ trở thành một đạo diễn trong căn bếp và điều khiển mọi gia vị. Mình và mẹ đã tìm hiểu rất nhiều để có thể làm bà chủ cơm tấm".

Trúc Anh cũng thừa nhận cô vốn rất thích cơm tấm và thường xuyên ăn món này. Nữ diễn viên còn hài hước cho rằng đây cũng là một trong những lý do khiến cân nặng của mình từng tăng đáng kể.

Trúc Anh từng giấu kín bưng chuyện mở quán suốt 2 năm mới chia sẻ với công chúng

Hiện quán của Trúc Anh vẫn đang hoạt động, với 2 chi nhánh trong đó có một quán ở trung tâm trên đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, TP.HCM. Vẫn giữ quy tắc từ ngày đầu khởi nghiệp, Trúc Anh không dùng hình ảnh cá nhân của mình để PR rầm rộ cho quán tuy nhiên cửa hàng này vẫn có lượng khách ổn định.

Cuộc sống hiện tại của Trúc Anh

Trong thời gian rời xa màn ảnh, Trúc Anh cũng trải qua một giai đoạn không dễ dàng. Đầu tháng 3/2025, nữ diễn viên từng công khai chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tinh thần của bản thân. Cô cho biết mình phải đối diện với nhiều thay đổi sau khi tăng cân nhanh, trong đó có rạn da và rụng tóc. Trúc Anh từng viết: "Không rõ từ lúc nào trở thành cái lọ thuốc. Hành trình này gian nan vất vả quá mọi người ạ, đôi khi chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng không dám từ bỏ vì tình yêu đời này không cho phép".

Bên cạnh những vấn đề trên, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về tình trạng gai cột sống và thoái hóa khớp khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ngoại hình thay đổi trong một thời gian dài cũng khiến Trúc Anh trở nên tự ti, hạn chế xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật.

Trúc Anh từng đối diện với giai đoạn áp lực do ngoại hình thay đổi

Thay vì đặt mục tiêu giảm cân cấp tốc, Trúc Anh lựa chọn ưu tiên sức khỏe và duy trì quá trình thay đổi trong thời gian dài. Cô từng cho biết điều quan trọng là cơ thể có thể thích nghi, đồng thời kết quả phải được duy trì một cách bền vững. Đến tháng 7/2026, Trúc Anh chia sẻ cô đã giảm từ khoảng 85kg xuống còn 60kg, tương đương 25kg. Sự thay đổi về vóc dáng cũng giúp nữ diễn viên lấy lại sự tự tin và cảm thấy sức khỏe ổn định hơn.

Sau khoảng thời gian nhiều biến động, Trúc Anh hiện đã trở lại với hình ảnh rạng rỡ hơn. Nữ diễn viên cũng bắt đầu xuất hiện trở lại trong các hoạt động giải trí, đồng thời tiếp tục công việc kinh doanh cơm tấm cùng mẹ. Giờ đây, khi sức khỏe và ngoại hình dần ổn định, nữ diễn viên cũng đang từng bước trở lại với những hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, Trúc Anh đã dần lấy lại phong độ nhan sắc

Sau khi giảm cân, Trúc Anh trở lại hoạt động chăm chỉ hơn

Trúc Anh vẫn giữ sức hút là một trong những "nàng thơ" đình đám Vbiz

Ảnh: FBNV