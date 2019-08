Cô gái đi xe máy ngã ra đường bị xe container chèn qua tử vong trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Theo đó, vào khoảng 7h30' sáng 31/8, cô gái điều khiển xe máy mang BKS 30Y5 - 72... lưu thông từ QL32 hướng vào trung tâm Hà Nội khi đến ngã ba Nhổn thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã xảy ra va chạm với xe container mang BKS 22C - 026... kéo theo rơ móoc mang BKS 22R - 00... lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân điều khiển xe máy 30Y5 - 72... ngã xuống đường, bị bánh xe container chèn qua, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với công an phường địa bàn, Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Bắc Từ Liêm khám nghiệm hiện trường, để tìm ra nguyên nhân của vụ TNGT.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.