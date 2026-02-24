Cô gái đăng bài cầu cứu vì làm mất nhẫn kim cương đính hôn: Công an xác minh

Thời gian này, cư dân mạng đang bàn luận khá rôm rả về bài đăng tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương đính hôn bị rơi ở Đắk Lắk của một cô gái Hà Nội. Theo đó, người đăng bài viết là chị N.T.A. (24 tuổi, trú tại Hà Nội). Báo Lao Động thông tin ngày 24/2, công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, xác minh vụ việc một người phụ nữ đi du lịch tại địa bàn cầu cứu khi đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương.

Chị A. cho biết, từ ngày 18 đến ngày 22/2, chị cùng người thân đến một resort trên địa bàn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk nghỉ ngơi và du lịch. Sáng 20/2, chị A. bỏ chiếc nhẫn đính hôn vào túi xách rồi đeo trên vai để đến nhà hàng ngay trong Resort ăn uống, đi tham quan.

Đến khoảng 12h30' cùng ngày, khi trên xe về lại resort, chị A. kiểm tra thì phát hiện chiếc nhẫn của mình đã bị mất. Sau sự việc, chị A. đã liên hệ nhờ resort nơi chị nghỉ hỗ trợ đồng thời chị cũng đăng thông tin lên các fanpage ở Đắk Lắk để nhờ cư dân mạng giúp đỡ. Chị A. chia sẻ trên PLO rằng dù hy vọng rất mong manh nhưng chị mong ai tìm được chiếc nhẫn sẽ cho chị chuộc lại.

Bài chia sẻ gây chú ý của chị A.

Về giá trị chiếc nhẫn, chị A từ chối tiết lộ. Tuy nhiên, chị cho biết chiếc nhẫn có gắn viên kim cương mã số 5503680547.

“Do có việc gấp nên gia đình tôi đã trở lại Hà Nội. Hiện phía resort đang tích cực hỗ trợ tôi. Tôi cũng đang tìm cách để trình báo vụ việc đến công an địa phương”, chị A chia sẻ trên PLO.