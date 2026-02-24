HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip khoảnh khắc ô tô lấn làn đâm xe máy trực diện, hiệu trưởng tử vong

Hương Trà (T/H) |

Theo nội dung camera an ninh, khi xảy ra va chạm, ô tô con mang BKS tỉnh Sơn La đã lấn hết phần đường của xe máy đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/2, trên tuyến Quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La và một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.

Thời điểm trên, ô tô mang BKS: 26H-040.29 chạy theo hướng Sơn La - Sông Mã. Khi đến đoạn cua, tài xế ô tô mất kiểm soát tay lái, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện xe máy đang đi theo hướng đối diện. Cú tông mạnh khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.


Thông tin trên VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đồng -Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong xác nhận, trên quốc lộ 4G đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Gia Th., Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và triển khai các bước điều tra. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm ô tô, cả hai phương tiện đều biến dạng sau cú tông mạnh.

Camera vụ nổ bình khí khiến 2 người thương vong: Tiếng la thất thanh ám ảnh
Tags

tin nóng

tin nóng giao thông

hiệu trưởng tử vong do ô tô đâm

danh tính hiệu trưởng tử vong do tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại