Cô gái có gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 khiến MXH bất bình

Mới đây, TC Candler - trang web chuyên xếp hạng nhiều lĩnh vực trong giới giải toàn cầu, đã chính thức công bố kết quả Top 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới 2025 vào ngày 29/12. Đáng chú ý, Rosé (BLACKPINK) gây bất ngờ khi giành được vị trí số 1 tại BXH năm nay. Còn nhớ năm ngoái, Rosé xếp vị trí thứ 7 nhưng tới năm nay, cô đã có sự thăng hạng vượt bậc lên thẳng No.1 toàn cầu.

Việc Rosé vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá trên khắp thế giới để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu của chuyên trang TC Candler đã khiến mạng xã hội xứ kim chi dậy sóng. Đáng nói, nhiều netizen không công nhận kết quả mà giọng ca chính BLACKPINK vừa đạt được, đồng thời đặt ra dấu hỏi chấm to đùng về tiêu chí xếp hạng của TC Candler.

Thậm chí, không ít khán giả Hàn Quốc còn để lại nhiều lời bình không hay nhắm tới ngoại hình Rosé. Theo đó, nhiều người dùng mạng tố nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và nhấn mạnh, ngoại hình của cô không phù hợp để được xếp vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhan sắc toàn cầu. Chưa dừng lại ở đó, có khán giả còn tiến cử luôn cả gương mặt xứng đáng hơn Rosé cho danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025.

Rosé bị cả mạng xã hội tấn công sau khi được bình chọn là gương mặt nữ đẹp nhất thế giới 2025. Ảnh: Naver

Cộng đồng mạng xứ Hàn ồ ạt công kích Rosé khi nữ ca sĩ ẵm giải gương mặt nữ đẹp nhất thế giới do trang TC Candler bình chọn: "Vị trí số 1 dành cho cô ấy có hơi quá không vậy?", "Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng đã ‘dao kéo’ rồi còn gì", "Tôi còn có thể hiểu được nếu Jisoo (BLACKPINK) giành được hạng nhất, chứ Rosé thì...", "Không thể nào như vậy được, cô ấy quá gầy. Làm ơn hãy thành thật chút đi nào", "Thật là hài hước quá đi", "Không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra", "Cho hỏi bảng xếp hạng này có uy tín không vậy, tiêu chí chấm điểm ra sao mà Rosé lại được hạng nhất?", "Bảng xếp hạng này không phản ánh đúng về tiêu chuẩn của cái đẹp rồi",...

Rosé đối mặt với cơn sóng gió vì 1 danh hiệu do chuyên trang TC Candler công bố. Ảnh: Naver

Cũng từ danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất thế giới vừa đạt được, Rosé bất ngờ bị "đào xới" lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Còn nhớ cách đây 4 năm, nữ idol đã bị 1 bác sĩ thẩm mỹ có tiếng ở Mỹ réo tên, khẳng định cô từng phẫu thuật thẩm mỹ 2 bộ phận trên khuôn mặt.

Vị bác sĩ này tên Charles S.Lee, từng sản xuất khá nhiều video đánh giá nhan sắc, chỉ ra các ngôi sao đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ dù chỉ đánh giá qua ảnh. Khi nhắc đến Rosé, ông Lee khẳng định nữ ca sĩ đã sửa mắt và phần mũi. Đầu tiên, ông cho rằng Rosé đã thực hiện tiểu phẫu mở rộng vùng mắt với mức giá 6.000 USD (160 triệu đồng). Trong quá khứ, nữ thần tượng sinh năm 1997 có đôi mắt nhỏ kém thu hút, hoàn toàn khác với đôi mắt to tròn long lanh hiện tại.

Về phần mũi của Rosé, vị bác sĩ này nhận xét rằng: "Khi nhìn vào mũi của cô ấy, tôi nhận thấy rằng cánh mũi hiện tại đã có phần thon gọn hơn, phần chóp mũi cũng rộng hơn một chút. Nếu so với thời trước khi debut, dễ dàng nhận thấy là mũi của cô ấy bây giờ cao hơn rất nhiều. Nếu nhìn kỹ phần chóp mũi thì rõ ràng cô ấy đã sử dụng phương pháp nâng mũi implant". Bác sĩ này cũng cho rằng số tiền Rosé bỏ ra để có chiếc mũi hoàn hảo là 16.000 USD (420 triệu đồng).

Vào thời điểm đó, cộng đồng mạng đã chia phe, tranh cãi nảy lửa. Nhiều người khẳng định Rosé đã dậy thì thành công, được dưỡng da, trang điểm kỹ càng nên ngày càng lên hương nhan sắc thấy rõ. Nhưng cũng có nhiều ý kiến đồng tình với bác sĩ Lee, cho rằng Rosé thực sự đã "dao kéo" để có được nhan sắc đẹp hút hồn như hiện tại.