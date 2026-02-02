Cô gái có ảnh căn cước đẹp nhất nước, gặp một lần ở ngoài đời là sốc nặng

Sáng 1/2, Pann Nate cho hay, mỹ nhân Miyeon nhóm nhạc đình đám (G)I-DLE vừa bất ngờ công khai hình ảnh chứng minh thư nhân dân của bản thân. Trong tấm ảnh gây xôn xao, nữ idol sinh năm 1997 khiến công chúng không thể rời mắt trước visual tuyệt mỹ, không để lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng xứ kim chi đã phát sốt, tới mức nhiều khán giả còn nhận xét, Miyeon chính là mỹ nhân sở hữu tấm ảnh chứng minh thư đẹp nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Trên các diễn đàn, công chúng không tiếc lời khen ngợi visual cuốn hút của Miyeon trong tấm ảnh căn cước: "Ôi xinh thật sự luôn", "Ngoài đời chắc còn đẹp hơn như vậy nhiều lần", "Nếu chỉ xét riêng khuôn mặt thôi thì Miyeon phải thuộc hàng đẹp nhất Kbiz hiện nay",...

Tấm ảnh căn cước của Miyeon khiến cộng đồng mạng dậy sóng mới đây. Ảnh: X

Nhan sắc của Miyeon từ lâu đã trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Được biết, trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật 8 năm qua, Miyeon liên tục trở nên viral trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp xuất chúng. Thậm chí, cô nàng đã gây sốt ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhờ nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa. 1 bạn học chung lớp với Miyeon khẳng định hồi cấp 1 nữ thần tượng trông vô cùng nổi bật, từng được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi nhiệt tình.

Ngoài ra, trong 1 tập của chương trình All That Cube, Miyeon đã được đo chiếc mũi trước hàng vạn khán giả, và kết quả khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Theo đó, sống mũi mỹ nhân nhóm (G)I-DLE tạo thành góc nghiêng 40 độ so với mặt phẳng gương mặt. Và đây là con số đạt chuẩn khi nói đến 1 sống mũi hoàn hảo.

Loạt hình quá khứ của Miyeon cũng từng nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Những bức ảnh này đã chứng minh nhan sắc của nữ ca sĩ 9X là hoàn toàn tự nhiên.

Sống mũi của Miyeon tạo thành góc nghiêng hoàn hảo so với mặt phẳng gương mặt. Qua đây có thể thấy mỹ nhân sinh năm 1997 hoàn toàn xứng đáng nằm trong hàng ngũ sao nữ sở hữu chiếc mũi đẹp nhất Kbiz

Loạt ảnh quá khứ của Miyeon từng gây bão cộng đồng mạng. Ảnh: X

Miyeon, có tên thật là Cho Miyeon, sinh năm 1997. Khi vừa tròn 21 tuổi, cô chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE. Miyeon chẳng mất bao lâu để vươn lên hàng ngũ những nữ thần tượng nổi bật, được săn đón nhất trong thế hệ Kpop thứ 4.

Trước khi trở thành thành viên của (G)I-DLE, Miyeon có giai đoạn làm thực tập sinh tại "ông lớn" YG Entertainment. Tuy nhiên, cô rời công ty chỉ vài tháng trước khi BLACKPINK ra mắt. Miyeon tiết lộ rằng, dù không được ra mắt cùng BLACKPINK song cô vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong nhóm nhạc nữ này. Khi Miyeon ra mắt cùng (G)I-DLE, 4 thành viên BLACKPINK cũng gửi lời chúc mừng tới cô.