Cô gái chi 8 tỷ "mua nhà online", ngủ ở giường vô hình, không hề thấy hối hận

Cuộc sống độc lập, tự do tự tại trong căn hộ nhỏ xinh khiến cô gái luôn cảm thấy hài lòng với lựa chọn của bản thân.

Elise Yu là nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông, hiện sinh sống và làm việc tại Canada. Từng sống cùng bố mẹ ở thành phố Vancouver, cô luôn mong muốn có một không gian riêng để tự do tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, năm 2021, Elise Yu quyết định mua một căn hộ studio rộng khoảng 28m² tại Toronto - thành phố đông dân nhất Canada. Thời điểm đó, do đang ở Vancouver, cách Toronto hơn 3.000km, cô thậm chí phải thực hiện thương vụ "mua nhà online", bằng cách nhờ bạn bè đến xem nhà, quay lại những video chi tiết và gửi hình ảnh để tham khảo trước khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, nhờ gia đình hỗ trợ cùng khoản tích cóp của bản thân, Elise Yu mạnh dạn chi 465.000 CAD (hơn 8 tỷ đồng) để sở hữu căn hộ nhỏ nằm ngay trung tâm Toronto. Lần đầu bước chân vào nhà, Elise Yu không khỏi bất ngờ vì diện tích thực tế còn khiêm tốn hơn tưởng tượng. Tuy nhiên, thay vì xem đây là trở ngại, cô bắt tay vào sắp xếp và thiết kế lại không gian, tận dụng từng mét vuông để bố trí đầy đủ các khu vực chức năng. Nhờ cách bài trí thông minh cùng gu thẩm mỹ riêng, căn hộ nhỏ dần trở thành tổ ấm tiện nghi, xinh xắn, nơi Elise có thể tận hưởng cuộc sống độc lập và tự do theo cách mình mong muốn.

Dù có diện tích khiêm tốn, căn hộ của Elise Yu lại sở hữu lợi thế về thiết kế và vị trí với ban công đón nắng, đứng từ trong nhà đã có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố cùng những tòa nhà cao tầng. Hệ cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng và rộng rãi hơn cho không gian bên trong. Dù từng không khỏi bất ngờ trước diện tích nhỏ của căn hộ, Elise Yu vẫn khéo léo sắp xếp và thiết kế nội thất để vừa đảm bảo đầy đủ các khu vực công năng, vừa thể hiện được cá tính riêng. Nhờ vậy, nơi ở chưa đến 28m² vẫn trở thành một tổ ấm tiện nghi, ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Toàn bộ các khu vực chức năng từ phòng khách, phòng bếp, góc làm việc đến phòng ngủ của Elise Yu đều được bố trí gọn gàng trong cùng một không gian mở. Tại vị trí trung tâm, cô lựa chọn bộ sofa có thiết kế đơn giản, kết hợp cùng bàn trà trong suốt nhằm hạn chế cảm giác nặng nề, bí bách cho căn hộ nhỏ. Ngay bên cạnh là góc làm việc với bộ bàn ghế nhỏ vừa đủ để đặt máy tính và những vật dụng cần thiết. Dù diện tích mỗi khu vực đều khá khiêm tốn, Elise Yu vẫn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, hợp lý, đảm bảo sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Để căn hộ không trở nên đơn điệu, cô còn trang trí nhiều bức tranh trên tường và đặt thêm những chậu cây xanh nhỏ. Các chi tiết này vừa tạo điểm nhấn cho không gian, vừa giúp tổ ấm thêm sinh động.

Đối diện sofa là khu vực bếp nấu được Elise Yu thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi cần thiết. Căn bếp luôn được giữ sạch sẽ, ngăn nắp, có thêm hệ tủ và các ngăn lưu trữ để sắp xếp đồ đạc, giúp việc nấu nướng hằng ngày thuận tiện hơn. Dù diện tích hạn chế, cô vẫn khéo léo tận dụng từng khoảng trống để mọi vật dụng đều có vị trí riêng.

Một chi tiết thú vị trong căn hộ là Elise Yu không sử dụng tivi mà lựa chọn máy chiếu để tiết kiệm diện tích. Thiết bị được lắp đặt trên trần, ngay phía trên khu vực bếp. Khi có nhu cầu xem phim hay các chương trình giải trí, cô chỉ cần kéo màn chiếu xuống để sử dụng; khi không dùng đến, toàn bộ thiết bị có thể thu gọn lên trên, trả lại không gian thông thoáng. Đây là giải pháp khá thông minh cho những căn hộ studio có diện tích nhỏ, đáp ứng nhu cầu giải trí mà không khiến nhà cửa thêm chật chội.

Không gian ngủ của Elise Yu chẳng ở đâu xa mà được bố trí ngay trong khu vực sinh hoạt chung với thiết kế khá đặc biệt: giường ngủ vô hình (invisible bed) đặt ngay phía sau sofa. Khi cần nghỉ ngơi, cô chỉ việc kéo giường xuống, phần giường mở ra phía trước, che khuất bộ sofa và biến khu vực tiếp khách thành một chiếc giường ngủ rộng rãi, thoải mái. Khi không sử dụng, giường được gấp gọn và ẩn vào hệ tường, gần như "biến mất" khỏi tầm mắt, trả lại không gian thông thoáng cho phòng khách. Thiết kế thông minh này giúp Elise Yu tận dụng tối đa diện tích căn hộ nhỏ mà vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.