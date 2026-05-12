Cô gái cao 1m68 được tìm kiếm sau vài giây xuất hiện ở vòng casting Nóng Cùng World Cup 2026: Là người quen trong giới võ thuật

Cùng với sự trở lại của World Cup 2026, các chương trình đồng hành và cổ vũ bóng đá cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong đó, Nóng Cùng World Cup tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều bởi không chỉ mang màu sắc thể thao sôi động mà còn quy tụ nhiều gương mặt xinh đẹp mỗi mùa phát sóng.

Ngày 10/5 vừa qua, chương trình đã tổ chức buổi casting với sự tham gia của đông đảo thí sinh. Năm nay, có sự thay đổi với sự xuất hiện của các chàng trai dàn nam thanh nữ tú xuất hiện tại sự kiện, một cô gái nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ visual nổi bật cùng thần thái cuốn hút.

Khoảnh khắc viral của cô gái tại casting Nóng Cùng World Cup 2026

Trong đoạn clip được đăng tải, cô nàng diện trang phục đen đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn bởi gương mặt sắc nét, nụ cười tự tin cùng phong thái khá chuyên nghiệp trước ống kính.

Nhiều cư dân mạng nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và rất hợp với không khí của một chương trình thể thao. Bên cạnh đó, có ý kiến còn nhận xét cô nàng có những nét giống nhiều mỹ nhân showbiz như Bùi Xuân Hạnh, Lan Ngọc,...

Được biết, cô gái đang viral này là Iris Trần, tên thật Trần Trang Nhung, sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ. Trang Nhung từng theo học chuyên ngành Nhiếp ảnh báo chí tại trường Đại Học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Cô sở hữu chiều cao 1m68, hiện đang là người mẫu tự do. Ngoài ra Trang Nhung cũng là nhà sáng tạo nội dung trên MXH với tài khoản Facebook gần 70k người theo dõi.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Iris Trần còn là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ thể thao, đặc biệt là bộ môn quyền anh và võ thuật tổng hợp. Bởi lẽ, cô nàng từng đảm nhận vai trò ring girl tại MMA LION Championship 31 - vị trí người mẫu cầm bảng xuất hiện trong các trận đấu võ thuật.

Hiện tại, Nóng Cùng World Cup vẫn chưa công bố kết quả chính thức của buổi casting. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự mong chờ và dành nhiều sự quan tâm cho Iris Trần sau khoảnh khắc viral này, dự đoán rằng nếu chính thức xuất hiện trên sóng, cô nàng có thể sẽ trở thành hiện tượng.

Dù chưa rõ Iris Trần có lên sóng Nóng Cùng World Cup năm nay hay không nhưng cô nàng vẫn đang khiến nhiều người chú ý

