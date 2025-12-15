Cô gái bỏ việc, kiên trì đấu tranh 1.185 ngày đòi lại công bằng cho chó cưng bị đầu độc đến tử vong chỉ vì hàng xóm “không thích chó”

Vụ án hình sự công tố đầu tiên về việc thú cưng bị đầu độc ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã chính thức được Tòa án Nhân dân quận Triều Dương tuyên án. Bị cáo Trương, 65 tuổi, đã bị kết án 4 năm tù giam vì tội thả chất độc hại. Bản án được đưa ra sau 1.185 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, mang lại kết quả thỏa đáng cho các nạn nhân.

Vụ án đầu độc gây chấn động dư luận

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, nhiều thú cưng trong một khu dân cư ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, đã bị ngộ độc kịch độc Fluoroacetate dẫn đến tử vong. Trong số đó có chú chó West Highland Terrier (Westie) tên Papi. Tổng cộng 11 chú chó khác cũng bị ảnh hưởng, với 9 trường hợp tử vong.

Chú chó Papi đã bầu bạn với cô Penny 13 năm

Thủ phạm là Trương, một cư dân 65 tuổi trong khu vực. Ông khai nhận hành vi phạm tội của mình xuất phát từ việc thú cưng đi tiểu lên xe ba bánh cá nhân và sự ác cảm của cháu gái ông đối với chó. Trương đã ngâm xương gà trong chất độc Fluoroacetate và rải tại các khu vực chung, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Chủ nhân của Papi, được gọi là Penny, đã chứng kiến toàn bộ quá trình cứu chữa đau đớn của chú chó. Sự mất mát này đã khiến Penny vô cùng đau khổ trong suốt hơn ba năm qua.

Penny đã qua đời trong đau đớn

Hành trình đòi lại công lý và ý nghĩa tiền lệ

Sau vụ việc, Penny đã quyết tâm đòi lại công bằng. Cô đã nghỉ việc, tự mình nghiên cứu các văn bản pháp luật, thu thập tài liệu và liên hệ với truyền thông để thu hút sự chú ý của dư luận. Cô cùng 11 gia đình bị hại khác đã cùng nhau khởi kiện Trương.

Trong hơn 1.000 ngày, Penny đã ngày đêm thu thập tài liệu, nghiên cứu pháp luật, tự đăng tải video, mở livestream và liên lạc với các bên truyền thông. Cô phải đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm cả những ý kiến trái chiều thắc mắc về sự hy sinh cá nhân cô dành cho một chú chó. Vụ việc được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, và đến nay mới có phán quyết.

Hành trình của cô đã gây chú ý tại Trung Quốc

Penny đứng trước cửa toà đọc bản án

Sau khi nghe tuyên án, chủ nhân của Papi và các gia đình nạn nhân khác đã không giấu được sự xúc động. Họ bày tỏ niềm hạnh phúc khi công lý được thực thi. Bên ngoài tòa án, một số người ủng hộ đã giơ cao biểu ngữ cảm ơn sự kiên trì của Penny.

Đây là lần đầu tiên một vụ án thú cưng bị đầu độc nghiêm trọng được đưa ra xét xử hình sự tại Bắc Kinh. Phán quyết này được xem là một tiền lệ quan trọng, mở đường cho việc giải quyết các vụ án tương tự trong tương lai dễ dàng hơn. Nó khẳng định rằng hành vi đầu độc, ngược đãi động vật là có tội, và củng cố niềm tin rằng bất kỳ thú cưng hay chủ nhân nào bị tổn thương đều có thể dựa vào pháp luật để đòi lại công bằng.

Tuy nhiên, bị cáo Trương đã ngay lập tức kháng cáo tại tòa, báo hiệu vụ án vẫn chưa kết thúc. Sự kiên trì của chủ nhân Papi và các gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục là lời kêu gọi mạnh mẽ về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ động vật.

Nguồn: 163