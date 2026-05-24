Cô gái bị cuốn tay vào máy ép nước mía, chồng xin dừng nhận hỗ trợ

Hương Trà (T/H)
|

Sau vụ tai nạn, một người bạn của nạn nhân đã chia sẻ thông tin, mong nhận được sự hỗ trợ kinh phí chữa trị cho cô gái.

Ngày 23/5, trên mạng xã hội lan truyền clip cô gái bị bánh xoay của máy ép nước mía cuốn xoay hai vòng. Theo dõi camera an ninh ghi lại sự việc, nhiều người không khỏi kinh sợ trước tai nạn lao động liên quan đến máy ép nước mía. Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 22/5 trên đường ĐX 26, phường Bình Dương, TPHCM. Nạn nhân trong vụ việc là chị V.T.N.Y. (sinh năm 2008, trú tại TP.HCM).

Thời điểm trên, chị V.T.N.Y. ép nước mía bán cho khách. Trong khi đang ép thì tay chị Y. bị vướng vào bánh xoay. Chỉ trong vài giây, cô gái bị bánh xoay nhấc bổng lên và cuốn xoay hai vòng. Chứng kiến vụ việc, khách mua nước mía lập tức chạy đến ngắt nguồn điện. Sau đó, người dân đã gỡ tay cô gái ra khỏi máy ép nước mía, đồng thời đưa cô gái đến bệnh viện để cấp cứu.

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn của chị Y.

Chị Y. có hoàn cảnh khá khó khăn và đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Nạn nhân được chẩn đoán dập xương cánh tay trái và gãy xương sống mũi, cần phẫu thuật điều trị. Sau vụ tai nạn, một người bạn của nạn nhân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, mong nhận được sự hỗ trợ kinh phí chữa trị cho chị Y.

Hình ảnh chị Y. tại bệnh viện.

Chia sẻ sự việc trên Dân Trí, anh T. (chồng chị Y.) cho biết hai vợ chồng thuê nhà trên đường DX-030, phường Bình Dương, để sinh sống. Hàng ngày, anh T. đi làm phụ hồ, còn vợ ở nhà chăm con nhỏ và bán cà phê, nước mía để kiếm thêm thu nhập. Cũng theo chia sẻ của anh T., bệnh viện báo chi phí hơn 30 triệu đồng. Đến hiện tại, cộng đồng đã hỗ trợ được khoảng 40 triệu đồng nên vợ chồng anh xin ngưng nhận thêm.

"Em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, dự kiến thứ ba tuần tới vợ em được phẫu thuật”, anh T. chia sẻ trên Dân Trí.

