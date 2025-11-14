Theo VnExpress, sinh ra trong gia đình hạnh phúc ở vùng Chubu, Nhật Bản, Nushi (35 tuổi) luôn khao khát một tổ ấm tương tự cha mẹ mình. Cô bắt đầu dùng dịch vụ mai mối và ứng dụng hẹn hò từ năm 22 tuổi, khi thấy bạn bè lần lượt kết hôn sau đại học.

Hiện tại, khi đã hơn 30 tuổi, cô đã gặp gỡ tổng cộng hơn 300 người đàn ông, nhưng không ai đáp ứng được tiêu chí về "người chồng lý tưởng" mà cô đặt ra.

Trong những năm qua, cô nàng đã nâng cao hơn kỳ vọng của mình và đặt ra những tiêu chí cụ thể - người đàn ông phải trẻ hơn, đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp đại học và có thu nhập ít nhất 10 triệu yên (hơn 1,7 tỷ đồng) một năm.

Cô từng thích đàn ông lớn tuổi (vì bố hơn mẹ 7 tuổi) nhưng nay lại ưu tiên nam giới dưới 35. "Khi sắp 35 tuổi, tôi thấy đàn ông trẻ tuổi tốt hơn", Nushi nói.

Hiện tại, Nushi đang tìm kiếm những người đàn ông dưới 35 tuổi, nhưng điều đó khiến việc tìm chồng của cô trở nên khó khăn hơn, bởi nhiều đàn ông trẻ cũng tìm kiếm phụ nữ ở độ tuổi 20.

Cô gái 35 tuổi hẹn hò 300 người vẫn chưa tìm được "chồng lý tưởng". Ảnh: @healthy359/X.

Theo Tạp chí Tri thức, trong hơn 300 lần hẹn hò, Nushi đã bị từ chối bởi những người đàn ông không quan tâm đến hôn nhân hoặc ngược lại - những người muốn cô sinh con với anh ta ngay lập tức.

Cũng có những người đàn ông đặt câu hỏi về cách tiếp cận và mục đích hẹn hò của cô. Họ thấy Nushi chia sẻ về việc "săn tìm chồng" trên mạng xã hội và nói rằng cô không thực sự coi trọng hôn nhân. Một người đàn ông từng hỏi có phải cô chỉ coi tìm bạn đời như một sở thích không.

Nushi thừa nhận, dù thực sự muốn kết hôn, cô dường như cũng đang xem việc hẹn hò như một sở thích. Cô đã chi hơn 3 triệu yên (khoảng 510 triệu đồng) – tương đương một năm thu nhập – cho "sở thích" này.

Cô cho biết cuộc sống của mình khá đơn điệu, chỉ đi làm văn phòng rồi về nhà, không có nhiều sở thích khác. Việc hẹn hò qua mai mối là một trải nghiệm giúp cuộc sống trọn vẹn hơn.

"Nếu coi đây là sở thích, nó rất giá trị. Gặp gỡ và nói chuyện với những người tôi chưa từng quen là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu chỉ đi làm, tôi sẽ không bao giờ được nghe những câu chuyện và biết về một thế giới mà tôi chưa từng biết", cô chia sẻ.