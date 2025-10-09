Có được quay đầu xe tại vị trí có biển cấm ô tô rẽ trái không?

Cùng khám phá quy định quay đầu xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP qua 5 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Chỉ cấm rẽ trái, không cấm quay đầu xe
Giải thích: Theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.123a “cấm rẽ trái” chỉ cấm phương tiện rẽ trái, không có giá trị cấm quay đầu xe. Điều này cho phép các phương tiện quay đầu tại vị trí có biển P.123a, trừ khi có biển P.124 cấm quay đầu hoặc vị trí thuộc danh sách cấm theo khoản 4, Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Quy định này giúp tài xế hiểu rõ phạm vi áp dụng của biển báo, đảm bảo an toàn giao thông.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Được phép vì biển cấm rẽ trái không cấm quay đầu
Giải thích: Theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.123a “cấm rẽ trái” chỉ cấm rẽ trái, không cấm quay đầu xe. Do đó, tài xế được phép quay đầu xe tại vị trí có biển này, trừ khi vị trí đó thuộc các khu vực cấm quay đầu theo khoản 4, Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (như trên cầu, trong hầm, hoặc đường hẹp). Quy định này đảm bảo rõ ràng và an toàn khi thực hiện thao tác quay đầu.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Trong hầm đường bộ
Giải thích: Khoản 4, Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cấm quay đầu xe tại các vị trí như trong hầm đường bộ, trên cầu, gầm cầu vượt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, đường cao tốc, đường một chiều, và nơi giao nhau với đường sắt. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc hoặc tai nạn tại các khu vực có nguy cơ cao. Trong hầm đường bộ, quay đầu xe đặc biệt nguy hiểm do không gian hẹp và thiếu sáng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. 2-3 triệu đồng
Giải thích: Theo khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô quay đầu xe trái phép trong hầm đường bộ bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng cho các vị trí cấm quay đầu theo khoản 4, Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, như hầm đường bộ, cầu, hoặc đường hẹp. Quy định tăng nặng so với Nghị định 100/2019 nhằm răn đe, đảm bảo an toàn trong các khu vực nguy hiểm, giảm nguy cơ tai nạn.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm
Giải thích: Theo khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô quay đầu xe trái quy định gây tai nạn giao thông bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên GPLX. Mức phạt nghiêm khắc phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi này, đặc biệt tại các vị trí cấm như hầm đường bộ, cầu, hoặc đường hẹp. Quy định này nhằm răn đe, khuyến khích tài xế tuân thủ luật để đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu hậu quả nghiêm trọng.Tìm hiểu thêm