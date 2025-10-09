Có được quay đầu xe tại vị trí có biển cấm ô tô rẽ trái không?

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.123a “cấm rẽ trái” có ý nghĩa gì đối với việc quay đầu xe?

A. Cấm cả rẽ trái và quay đầu xe sai B. Chỉ cấm rẽ trái, không cấm quay đầu xe đúng C. Cấm quay đầu xe nhưng cho phép rẽ trái sai D. Chỉ có hiệu lực với xe mô tô sai