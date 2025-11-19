Cố đô Huế - Hướng tới thành phố di sản xanh và bền vững.

Giữa nhịp sống hiện đại, Huế vẫn giữ cho mình nét dịu dàng rất riêng với tiếng chuông chùa, mái ngói rêu phong hay hương trầm đất Cố đô. Và giữa những nỗ lực lặng thầm, thành phố đang từng bước hướng tới một “Huế xanh”: không rác nhựa, không phát thải - một điểm đến di sản bền vững của Việt Nam.

Từ rác thải thành mái nhà xanh

Với gần 20 năm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển cộng đồng và môi trường, chứng kiến tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã lan tỏa "lối sống xanh" thông qua mô hình lưu trú tái chế Hue Eco Homestay. Đây có thể xem là một trong những điểm đi đầu kêu gọi sự chung tay hành động từ những việc làm và thói quen, lối sống nhỏ hàng ngày để góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, đồng thời hướng đến du lịch trách nhiệm.

Giáo dục môi trường qua các câu chuyện về tái chế.

Từng món đồ trong căn homestay đều trở thành một bài học nhỏ về tái chế và sáng tạo: chiếc giường làm từ “gạch sinh thái” là những chai nhựa nhồi túi nilon, tấm ga may từ vải vụn, quần jeans cũ hóa thành tạp dề, còn những chiếc ghế gỗ được tái sinh từ chiếc thang cũ mà gia đình chị từng dựng vội trong trận lũ năm 1999. Đặc biệt, chị còn huy động hơn 4.000 chai gạch sinh thái từ các trường học để xây dựng một thư viện nhỏ cho học sinh vùng ven biển.

Chuyện về bộ bàn ghế được tận dụng từ chiếc thang cũ.

“Mình muốn giáo dục môi trường từ chính ngôi nhà của mình, để du khách khi đến đây vừa nghỉ ngơi, vừa học cách yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Huế Eco Homestay giờ đây giống như một triển lãm sống động, nơi mỗi đồ vật đều kể một câu chuyện về sự sáng tạo, tiết kiệm và lòng biết ơn dành cho môi trường. Du khách quốc tế đến đây ấn tượng với vẻ đẹp Cố đô, xúc động trước tinh thần bền vững đầy nhân văn của người Huế.

Như một triển lãm sống động, nơi mỗi đồ vật đều kể một câu chuyện về sự sáng tạo, tiết kiệm và lòng biết ơn dành cho môi trường.

“Người dùng hiện đại - không ngại giảm nhựa”

Không chỉ những cá nhân tâm huyết, mà các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ ở Huế cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Hầu hết khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, công ty lữ hành đã tham gia các lớp tập huấn “Giảm nhựa trong ngành du lịch” do Sở Du lịch phối hợp cùng Dự án TVA tổ chức.

Một trong những sáng kiến truyền cảm hứng là “Liên minh Huế Xanh” do chị Trương Thị Mỹ Dung khởi xướng - mạng lưới quy tụ hàng trăm doanh nghiệp cùng hành động vì môi trường. Trong thời gian qua, một chiến dịch kết nối khoảng 50 quán cà phê trên địa bàn thành phố đã được tổ chức trong 3 tháng, truyền tải thông điệp: “Cảm ơn những chiếc ly nhựa vì sự tiện lợi, nhưng chúng tôi chọn sự bền vững”. Cụ thể, khi khách hàng mang bình cá nhân đến mua nước sẽ được giảm giá 10-20%.

Chiến dịch mang bình nước cá nhân đến mua nước.

Không dừng ở đó, tại Không gian sách & Văn hóa Huế trong căn biệt thự Pháp cổ, chị Dung cùng cộng sự còn tổ chức các buổi tọa đàm, triển lãm và talkshow về Net Zero, tái chế và sống bền vững. “Đây là một hành trình dài hơi vì việc chuyển đổi cũng tốn thêm nhiều chi phí. Nhiều doanh nghiệp chưa chuẩn bị tâm thế để giảm rác thải nhựa vì đồ nhựa vẫn quá tiện lợi. Nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ, bởi những giá trị của việc tử tế với môi trường sẽ là lợi ích bền lâu”, chị Dung nói.

Hướng đến “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, thành phố đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng và không gian du lịch theo hướng “đô thị di sản thông minh, hạn chế phát thải, tăng mảng xanh và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường”.

Theo đó, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm, tour du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và nông nghiệp tại các địa phương như Thủy Biều, Phú Mậu, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền… Các trải nghiệm được ưu tiên là: đạp xe tham quan làng cổ Phước Tích, tour nhà vườn truyền thống Kim Long - Thủy Biều, chèo SUP trên phá Tam Giang, tham quan làng nghề truyền thống, khám phá tuyến du lịch xanh bằng xe điện, xe đạp; và chương trình “Một ngày du lịch Net Zero ở Huế”.

Ở cấp cơ sở, hơn 70% khách sạn tại Huế đã triển khai ít nhất một giải pháp giảm nhựa: sử dụng chai thủy tinh, áp dụng phân loại vỏ hộp sữa riêng biệt trong quy trình xử lý rác nhằm hỗ trợ tái chế và giảm rác thải nhựa thất thoát ra môi trường; cho khách mượn áo mưa tái sử dụng thay vì áo nilon.

Thành phố Huế đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng và không gian du lịch theo hướng “đô thị di sản thông minh, hạn chế phát thải, tăng mảng xanh và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường”.

Trong 10 tháng qua, thành phố Huế đã đón hơn 5,3 triệu lượt khách (tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2024), khách lưu trú đạt hơn 2 triệu lượt (tăng 22%), với tổng thu từ du lịch khoảng 10 nghìn tỷ đồng (tăng 60%) so với cùng kỳ năm trước. Những con số ấn tượng nêu trên đã minh chứng rằng Năm du lịch Quốc gia - Huế 2025 chính là “cơ hội vàng” để đưa văn hóa, du lịch Huế nói riêng, Việt Nam nói chung trở thành “cánh chim đầu đàn” vươn ra thế giới; góp phần nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Ra mắt tuyến đường bích họa giảm nhựa.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết: “Huế đang gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi như di sản - di tích, làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc để tạo nên sức hút riêng. Điều đáng mừng là những giá trị ấy lại rất gần gũi với giới trẻ, bởi vừa mang tính trải nghiệm, vừa dễ chia sẻ trên mạng xã hội. Mục tiêu xuyên suốt của thành phố Huế là phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam, là điểm đến du lịch vừa mang lại trải nghiệm bền vững, vừa góp phần bảo tồn thiên nhiên và di sản cho du khách trong nước và quốc tế”.

Ra mắt tuyến đường bích họa giảm nhựa - khi cộng đồng chung tay góp sức.

Huế - nơi từng khiến du khách say lòng bởi vẻ trầm mặc cổ kính - nay đang kể tiếp câu chuyện mới về một thành phố biết yêu thiên nhiên và sống tử tế với môi trường.