Cô dâu viral MXH: Tổ chức 3 đám cưới tiền tỷ, may tận 6 váy cưới nhưng chỉ đi giày cưới 200.000đ

Nhiều chị em nhanh chóng xin info đôi cao gót giá rẻ "lọt thỏm" trong những outfit đắt đỏ của cô dâu này.

Sau hơn 6 năm hẹn hò, TikToker Kim Chung Phan và cựu tuyển thủ Liên Quân Mobile ADC Trần Đức Chiến chính thức về chung nhà vào tháng 5/2026 trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đám cưới gây sốt mạng xã hội không chỉ bởi visual xứng đôi vừa lứa của cặp trai tài gái sắc mà còn nhờ độ hoành tráng, chịu chi khiến nhiều người trầm trồ. Theo chia sẻ của cặp đôi, đám cưới được tổ chức tại 3 địa điểm khác nhau gồm quê cô dâu, quê chú rể và nơi sinh sống hiện tại để thuận tiện đón tiếp người thân, bạn bè. Cặp đôi đầu tư mạnh tay cho ngày trọng đại với hoa cưới đính pha lê Swarovski, riêng cô dâu Kim Chung Phan còn chuẩn bị tới 6 bộ váy cưới phục vụ chụp ảnh và các nghi thức xuyên suốt hôn lễ.

Dù đầu tư không tiếc tay để có một hôn lễ trong mơ, Kim Chung Phan vẫn khiến dân tình bất ngờ khi biết rằng một trong những đôi giày cưới của cô chỉ có giá hơn 200.000 đồng. Giữa loạt váy áo lộng lẫy và không gian cưới xa hoa, món phụ kiện có mức giá quá đỗi "hạt dẻ" nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều chị em. Sở dĩ đôi giày này "lọt mắt xanh" cô dâu là nhờ thiết kế phủ ánh nhũ lấp lánh vô cùng bắt mắt, kết hợp cùng phần quai mảnh giúp tạo hiệu ứng đôi chân thon và thanh thoát hơn. Đây là lựa chọn rất ăn ý với bộ váy party đính sequin của Kim Chung Phan, tạo nên tổng thể đồng điệu, nổi bật mà vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Kim Chung Phan chia sẻ "info" về đôi giày cưới lấp lánh của mình, giá chỉ hơn 200.000 đồng

Cô lựa chọn thiết kế cao 7cm, khoe trọn đôi chân nuột nà thon thả

Diện váy party, đôi giày này càng hài hòa với tổng thể outfit

Nếu yêu thích những đôi cao gót quai mảnh đính đá lấp lánh như Kim Chung Phan, chị em hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được nhiều thiết kế tương tự trên thị trường. Kiểu giày này thường có phần gót cao 7cm hoặc 9cm để người mang linh hoạt lựa chọn tùy theo nhu cầu và khả năng di chuyển. Điểm cộng lớn nằm ở phần quai mảnh thanh thoát kết hợp chi tiết đính đá hoặc phủ nhũ bắt sáng, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn. Đây không chỉ là lựa chọn phù hợp cho cô dâu trong ngày cưới mà còn hợp diện trong các buổi tiệc, sự kiện hay những dịp cần lên đồ chỉn chu.

Dưới đây là một số mẫu giày cùng phong cách để chị em dễ dàng tham khảo.

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