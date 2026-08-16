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Cô dâu Việt hé lộ visual như tài tử Hollywood của chú rể ngoại quốc: Chỉ vài giây đã khiến MXH dậy sóng

Tiểu Mai
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Trong đoạn video chỉ kéo dài vài giây, hình ảnh chú rể ngoại quốc xuất hiện, đã lập tức khiến dân tình tò mò.

Mới đây, một cô dâu Việt bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạng tại Ninh Bình. Đáng chú ý, trong đoạn video chỉ kéo dài vài giây, hình ảnh chú rể ngoại quốc xuất hiện bên cạnh cô đã lập tức khiến dân tình tò mò.

Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 1.

Không cần quá nhiều lời giới thiệu, khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau cũng đủ khiến người xem chú ý. Từ vóc dáng, phong thái cho đến ngoại hình giữa cô dâu Việt và chú rể Tây, tất cả tạo nên một khung hình vừa lạ mắt vừa cuốn hút. Nhiều người còn nhanh chóng để lại bình luận, mong cô dâu sớm chia sẻ thêm những hình ảnh về đám cưới cũng như chuyện tình của hai người.

Sau đó cô dâu tiếp tục hé lộ một vài bức ảnh cưới được thực hiện tại Ninh Bình. Và lần này, dân tình gần như chỉ biết… xuýt xoa.

Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 2.
Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 3.

Không chọn những bối cảnh cầu kỳ, bộ ảnh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hùng vĩ của vùng đất cố đô. Những dãy núi đá vôi, dòng nước xanh và không gian thiên nhiên đặc trưng của Ninh Bình trở thành phông nền hoàn hảo cho khoảnh khắc tình yêu của cặp đôi. Trong khung cảnh ấy, cô dâu chú rể xuất hiện đầy tình tứ, tạo cảm giác như những thước phim lãng mạn ngoài đời thực.

Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 4.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng chính sự kết hợp giữa cảnh sắc Việt Nam và hình ảnh cặp đôi Việt - ngoại quốc đã khiến bộ ảnh có sức hút đặc biệt. Chỉ vài tấm hình được hé lộ, chưa qua chỉnh sửa gì nhiều, nhưng đã đủ khiến người xem háo hức muốn ngắm thêm.

Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 5.

Thế nhưng, nếu nghĩ những điều gây bất ngờ đã dừng lại ở đó thì có lẽ vẫn còn thiếu.

Khi nhìn kỹ hơn vào diện mạo của cô dâu, dân tình tiếp tục phải "choáng" lần thứ ba. Không chỉ sở hữu thần thái nổi bật trong bộ váy cưới, cô dâu còn gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, đường nét hài hòa và vóc dáng nổi bật. Trong những khoảnh khắc đời thường lẫn khi diện váy cưới, cô đều toát lên vẻ cuốn hút riêng.

Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 6.
Visual của chú rể ngoại quốc qua ống kính của cô dâu Việt khiến MXH "choáng" toàn tập - Ảnh 7.

Từ vài giây hé lộ chú rể ngoại quốc, đến bộ ảnh cưới đẹp như phim tại Ninh Bình, rồi cuối cùng là nhan sắc của cô dâu, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán. Có lẽ cũng chính vì liên tiếp tạo ra những bất ngờ như vậy mà loạt khoảnh khắc của cặp đôi càng khiến người xem tò mò về câu chuyện tình phía sau.

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Tags

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