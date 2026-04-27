Cô dâu Tây Ninh nhận hồi môn 35 tỷ chia tay chồng Campuchia sau 3 tháng: Làm rõ chuyện chia tài sản

Trần Hà |

Phiên livestream này thu hút hơn 200K lượt xem. Duyên cho hay cả hai đã chia tay được vài hôm nay, Long Hour đã về Campuchia.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia đã “đường ai nấy đi”, sau 3 tháng nên duyên vợ chồng. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối tháng 1/2026.

Trên TikTok, Nguyễn Duyên “thả tim” các bình luận an ủi, động viên và nói về chuyện mối quan hệ cả hai trục trặc. Trong khi đó, Long Hour ẩn hết các clip về đám cưới và vợ. Điều này càng làm cho cư dân mạng, và đặc biệt là những người hâm mộ cặp đôi thêm phần hoang mang.

Cặp đôi cô dâu Tây Ninh và chú rể Campuchia từng nổi tiếng trên MXH vào đầu năm 2026.

Đến tối 27/4 - trong ngày tin đồn “nổ” ra trên mạng xã hội, Nguyễn Duyên lên live giải đáp toàn bộ thắc mắc của cư dân mạng. Phiên livestream có thời điểm thu hút hơn 200K lượt xem.

Mở đầu, cô cho biết cả hai đã quyết định chia tay một vài ngày gần đây. Điều này được gia đình hai bên đồng thuận, không phải là quyết định nông nổi. Vốn trước đó chưa đăng ký kết hôn nên không thể gọi là ly hôn. Cả hai quen và cưới và chia tay đến nay là hơn 2 năm, chứ không phải 3 năm như thông tin trước đó được chia sẻ lên mạng xã hội.

Nguyễn Duyên trên live tối nay. Ảnh chụp màn hình.

Lý do được cô dâu từng nổi tiếng trên mạng xã hội này đưa ra là: “Bất đồng quan điểm, công việc, không cùng ngôn ngữ, khác văn hóa sống nên quyết định dừng lại trong sự đồng ý của gia đình đôi bên.

Trong chuyện này không có ai có lỗi cả. Mình yêu nhau là một chuyện nhưng khi cưới và sống chung với nhau là chuyện khác".

Cô định giữ im lặng nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa, xuất hiện nhiều tin đồn nên cô quyết định "nói hết một lần".

Tại đây, Duyên cũng phủ nhận tin đồn hai bên gia đình xích mích, bất hòa. Hôm Long Hour về Campuchia, Duyên đang ở trên công ty thì chính ba ruột của cô đã chở con rể cũ ra xe về lại nhà. Ông còn liên tục gọi điện, hỏi han tình hình của con rể cũ.

Cô cho biết sau chia tay, cả hai vẫn làm bạn, tôn trọng công việc và cuộc sống của nhau. Gia đình hai bên cũng đang hợp tác làm ăn.

Bởi thế, cô mong mọi người dừng toxic, vì ai cũng có lỗi, và khẳng định không hề làm content hay có sự lợi dụng mối quan hệ như tin đồn trên mạng xã hội.

“Nên mọi người làm ơn đừng toxic gia đình hai bên, rất là tội. Tại vì ba mẹ chồng rất thương em, chỉ là tụi em không hợp nhau nên mới quyết định chia tay”, Duyên nói thêm.

Tại phiên livestream này, Duyên cũng làm rõ vấn đề tài sản sau ly hôn. Theo đó, tất cả vòng vàng tiền cưới của nhà trai cho thì cô cũng đã hoàn trả cho chú rể đem về Campuchia. “Gia đình mở lời chứ không phải Long Hour tự lấy nha mọi người. Ba em có nói với Long Hour là tiền vàng ba mẹ con cho con, và cho hai đứa, nếu hai đứa chia tay thì ba sẽ hoàn trả. Em không giữ lại bất cứ thứ gì", Duyên chia sẻ.

Bởi thế, Long Hour đã lấy hết, từ bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền, vàng vòng và một ít tiền đem về Campuchia. Cả bó hoa (bó hoa cưới Swarovski, trị giá 200 triệu) cũng đã trả về Campuchia.

Cô cũng nói thêm về chuyện nhà trai nạp tài 2,6 tỷ đồng nhưng ba mẹ cô không lấy, đã cho hai con làm ăn. Ba chồng cũng cho thêm 7,8 tỷ để làm ăn. Số tiền này Duyên đã được Duyên dùng để đầu tư làm ăn, chưa hoàn vốn lại kịp. Nhưng sau khi chia tay thì ba mẹ cô đã hoàn lại cho ông bà sui cũ.

"Còn tiền vàng ba mẹ em cho em vẫn là của em, còn tiền vàng ba mẹ Long Hour cho Long hay hai đứa thì gia đình em đều đã hoàn trả lại hết", cô chia sẻ thêm. Long Hour cũng không lấy chiếc xe hay nhẫn kim cương được bố mẹ vợ cũ tặng. Tựu chung là tiền, vàng của ai thì hoàn về người ấy.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Nguyễn Duyên (SN 2005, quê Tây Ninh) và chồng Campuchia - Long Hour (SN 2007, đến từ Campuchia) nổi tiếng trên mạng xã hội với những hình ảnh trong đám cưới, màn trao của hồi môn "khủng".

Cả hai nổi tiếng với đám cưới có của hồi môn khủng.

Trong lễ vu quy, cặp đôi được hai bên gia đình trao cho những món quà giá trị. Cụ thể, nhà trai gửi 2,6 tỷ đồng tiền nạp tài, 1 đôi bông tai kim cương, 1 dây chuyền kim cương, 1 lắc tay kim cương, 8 tỷ đồng làm quà cưới, 1 tỷ đồng dành tặng riêng cho cô dâu. Nhà gái trao tặng 1 xe ô tô, miếng đất trị giá 27 tỷ, 5 cây vàng, tặng riêng chú rể nhẫn kim cương trị giá 550 triệu đồng. Ngoài ra, nhà gái còn làm tròn số tiền nạp tài thành 3 tỷ đồng để tặng lại cho đôi trẻ làm vốn liếng.

Tổng giá trị quà cưới hai bên gia đình trao tặng cho cô dâu - chú rể khoảng 35 tỷ đồng. Duyên cho biết, số tiền đó chưa bao gồm vàng, tiền mặt hai bên dòng họ trao tặng.

Sau đám cưới, cả hai vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội. Duyên Nguyễn cùng chồng ở Việt Nam. Cô nàng khởi nghiệp bán hạt điều.

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

