Cô dâu Selena Gomez đây rồi: Visual tràn màn hình, ngây ngất khóa môi chú rể điển trai trong siêu đám cưới

Ngày 28/9 (giờ Việt Nam), tờ Page Six cho biết ngày trọng đại của Selena Gomez và Benny Blanco đã diễn ra tại Vườn ươm bên bờ biển ở Santa Barbara (California, Mỹ). Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè. Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài.

Cô dâu Selena Gomez và chú rể Benny Blanco siêu tình tứ, ngọt ngào trong ngày trọng đại

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao.

Những khoảnh khắc lãng mạn như thước phim điện ảnh trong hôn lễ thế kỷ của Selena và Benny



Cô dâu Selena xinh đẹp tràn màn hình, khoe lưng trần gợi cảm trong chiếc váy cưới của nhà mốt Ralph Lauren. Gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc trong ngày đi lấy chồng



Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời, trong đó có sao hạng A. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Lều bạt được dựng lên trong nơi tổ chức đám cưới Selena Gomez

Các khách mời được ekip Selena rồng rắn đưa đón. Khu vực xung quanh nơi lưu trú, tổ chức hôn lễ được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt

Nguồn: Page Six, Daily Mail