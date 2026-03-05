Cô dâu đang gây tranh cãi khắp MXH: Nhan sắc như bức họa cổ điển nhưng không giống mới 14 tuổi

Bộ phim truyền hình Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến do Dương Tử và Âu Hào đóng chính đang được quay tại Thượng Hải, Trung Quốc, có bối cảnh thời Dân quốc những 1920. Dương Tử thể hiện một nhân vật có thật là nữ doanh nhân Đổng Trúc Quân, từ một cô gái thanh lâu đã nỗ lực sáng lập nhà hàng Cẩm Giang Thượng Hải.

Nhân vật Đổng Trúc Quân có số phận rất đặc biệt. Do gia cảnh khó khăn, 13 tuổi bà đã bị bán vào thanh lâu học nghệ, nhưng 14 tuổi đã kết hôn với vị Tư lệnh Hạ Chi Thời, rồi cùng chồng sang Nhật Bản để du học. Chính vì vậy, hôn lễ của Đổng Trúc Quân diễn ra khi bà mới còn niên thiếu, là một cô gái 14 tuổi.

Dương Tử đóng cô dâu 14 tuổi gây tranh cãi

Sau khi tạo hình váy cưới của Dương Tử được tiết lộ, khán giả đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng đoàn phim rất tôn trọng nguyên mẫu gốc, tạo hình tóc và váy của Dương Tử hoàn toàn được sao chép từ ảnh cưới của bà Đổng Trúc Quân. Hơn nữa, Dương Tử là diễn viên có vẻ đẹp cổ điển, vì vậy cô toát lên nét dịu dàng thanh nhã rất hợp với phim dân quốc. Đó cũng là lý do Dương Tử rất thành công ở thể loại phim cổ trang.

Tuy nhiên, một số người cho rằng Dương Tử đã 34 tuổi, đóng vai cô dâu 14 tuổi không phù hợp. Nét già dặn và dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của Dương Tử khó che giấu, không đem lại cảm giác thiếu nữ ngây thơ cần có của nhân vật.

Thực tế, có nhiều cách để làm nhân vật trở nên trẻ trung hơn ví dụ như tết tóc hai bên, để tóc mái. Dương Tử cũng từng có những tạo hình thời Dân quốc được khen ngợi. Tuy nhiên, đoàn phim Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến đã tôn trọng nguyên mẫu, chọn mái tóc xoăn nhẹ dễ làm diễn viên già hơn.

Dương Tử từng có nhiều tạo hình dân quốc xinh đẹp

Nhưng đoàn phim muốn tôn trọng nguyên tác nên giữ nguyên hình ảnh váy và tóc

Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến là câu chuyện về cuộc đời của bà Đổng Trúc Quân. Sau khi kết hôn, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc thì Đổng Trúc Quân gặp phải nhiều biến cố. Bốn năm sau khi du học, Đổng Trúc Quân và Hạ Chi Thời trở về quê nhà Tứ Xuyên, cô trở thành phu nhân Đô đốc nức tiếng. Nhưng đằng sau sự vinh hiển ấy là vô vàn đắng cay: sự bài xích của gia tộc, những quy củ gò bó, gánh nặng cuộc sống và cả sự lạnh nhạt của chồng,... Đổng Trúc Quân quyết định đưa bốn cô con gái trở lại Thượng Hải, bắt đầu một cuộc đời mới.

Với sự thông minh và nỗ lực, Đổng Trúc Quân mở nhà hàng món Tứ Xuyên Cẩm Giang và phòng trà Cẩm Giang. Sau đó, cô còn có nhiều đóng góp giúp đỡ ngầm cho các tổ chức cách mạng.

Một tạo hình khác của Dương Tử trong phim

Thể hiện nhân vật có thật trong lịch sử luôn có những khó khăn riêng

Lựa chọn đóng nhân vật Đổng Trúc Quân, Dương Tử được khen ngợi luôn sẵn lòng thử thách với các vai diễn mới. Thách thức của cô là nhân vật sống tại Thượng Hải, giọng nói nơi đây rất đặc biệt, cần diễn viên phải học cách phát âm trong thời gian dài. Đây cũng là lần thứ hai Dương Tử đóng phim thời kỳ Dân quốc sau Đại Ương Ca (2015).

Ngoài Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến , Dương Tử còn tác phẩm Gia Nghiệp (đổi tên thành Trinh Nương Truyện ) đã quay xong và sẽ lên sóng trên CCTV. Dương Tử hiện là ngôi sao 9X có thành tích phim truyền hình xuất sắc bậc nhất. Nữ diễn viên từng có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa, Trầm Vụn Hương Phai, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Hoan Lạc Tụng...