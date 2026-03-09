Cô dâu đang bị chê khắp MXH: Nhan sắc không bằng "trai giả gái", sự thật đằng sau khiến nhiều người phải xấu hổ

Bộ phim Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến do Dương Tử và Âu Hào đóng chính bất ngờ tung teaser vào ngày 8/3 để tôn vinh phụ nữ nói chung và tri ân nguyên mẫu của phim là bà Đổng Trúc Quân nói riêng.

Trong teaser có các giai đoạn khác nhau của cuộc đời nữ chính: khi bị ép cưới lúc còn trẻ, thời gian hạnh phúc lúc mới kết hôn, biến cố xảy đến với gia đình khi nữ chính đã là mẹ của bốn con nhỏ và cả những giây phút cô dần giác ngộ và mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Do đó, dù chỉ dài khoảng 50 giây, đoạn video đã giúp khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Phim của Dương Tử giới thiệu cuộc đời nhân vật Đổng Trúc Quân với nhiều bước ngoặt

Bên cạnh đó, có nhiều người chê tạo hình cô dâu của Dương Tử kém đẹp. Thậm chí, một số người còn ác ý cho rằng Dương Tử là diễn viên nữ nhưng vào vai cô dâu còn không đẹp bằng Thành Nghị khi đang đóng "trai giả giá".

Khán giả chê Dương Tử có tạo hình cô dâu không đẹp

Có thể nói, ngoại hình luôn là vấn đề gây tranh cãi với Dương Tử, trước đó, khi đoàn phim để lộ tạo hình váy cưới của Đổng Trúc Quân cùng chồng, nhiều khán giả cũng chê cô già và kém sắc hơn nguyên mẫu, bởi khi kết hôn Đổng Trúc Quân mới 14 tuổi.

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu cuộc đời Đổng Trúc Quân có thể thấy lần đầu tiên kết hôn của cô không vui vẻ. Do gia đình nghèo khó, cha lâm bệnh nặng, Đổng Trúc Quân bị bán vào lầu xanh. Cô bị tú bà ép bán thân nhưng dưới hình thức là một lễ cưới. Do đó, tâm trạng lúc này của Đổng Trúc Quân là đau khổ bất lực, tủi nhục, chứ không có sự hoan hỉ hạnh phúc của một tân nương. Do đó, đoàn phim có thể không quan tâm tới việc nhân vật xấu hay đẹp, mà chỉ muốn khắc họa sự khó khăn gian khổ của phụ nữ thời kỳ này.

Tuy nhiên thực tế nhân vật làm lễ cưới khi mới 13 tuổi

Lễ cưới này là một hình thức mại dâm. Vì vậy Đổng Trúc Quân cảm thấy tủi nhục đau khổ bất lực

Về phần váy cưới cùng chồng là Hạ Chi Thời, đoàn phim cũng đã dựa theo nguyên mẫu, tạo hình tóc và váy của Dương Tử hoàn toàn được sao chép từ ảnh cưới của bà Đổng Trúc Quân.

Tạo hình váy cưới cũng giống với nguyên mẫu

Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến là câu chuyện về cuộc đời của bà Đổng Trúc Quân. Sau khi kết hôn, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc thì Đổng Trúc Quân gặp phải nhiều biến cố. Bốn năm sau khi du học, Đổng Trúc Quân và Hạ Chi Thời trở về quê nhà Tứ Xuyên, cô trở thành phu nhân Đô đốc nức tiếng. Nhưng đằng sau sự vinh hiển ấy là vô vàn đắng cay: sự bài xích của gia tộc, những quy củ gò bó, gánh nặng cuộc sống và cả sự lạnh nhạt của chồng,... Đổng Trúc Quân quyết định đưa bốn cô con gái trở lại Thượng Hải, bắt đầu một cuộc đời mới.

Với sự thông minh và nỗ lực, Đổng Trúc Quân mở nhà hàng món Tứ Xuyên Cẩm Giang và phòng trà Cẩm Giang. Sau đó, cô còn có nhiều đóng góp giúp đỡ ngầm cho các tổ chức cách mạng.

Dương Tử được khen ngợi diễn xuất có hồn

Lựa chọn đóng nhân vật Đổng Trúc Quân, Dương Tử được khen ngợi luôn sẵn lòng thử thách với các vai diễn mới. Thách thức của cô là nhân vật sống tại Thượng Hải, giọng nói nơi đây rất đặc biệt, cần diễn viên phải học cách phát âm trong thời gian dài. Đây cũng là lần thứ hai Dương Tử đóng phim thời kỳ Dân quốc sau Đại Ương Ca (2015).

Ngoài Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến , Dương Tử còn tác phẩm Gia Nghiệp (đổi tên thành Trinh Nương Truyện ) đã quay xong và sẽ lên sóng trên CCTV. Dương Tử hiện là ngôi sao 9X có thành tích phim truyền hình xuất sắc bậc nhất. Nữ diễn viên từng có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa, Trầm Vụn Hương Phai, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Hoan Lạc Tụng...