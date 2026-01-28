“Cô dâu 62 tuổi” ở Cao Bằng chính thức ly hôn chồng trẻ kém 36 tuổi: Cái kết của mối tình “đũa lệch” từng gây bão mạng xã hội

Từng gây xôn xao dư luận với đám cưới “đũa lệch” vào năm 2018, cặp đôi cô dâu 62 tuổi - chị Lê Thị Thu Sao (ngụ phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) và chú rể 26 tuổi - Hoa Cương nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Suốt nhiều năm sau đó, cặp đôi liên tục xuất hiện trên mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc, hành động bị cho là lố lăng, các màn livestream bán hàng ồn ào cùng hành trình phẫu thuật thẩm mỹ “hồi xuân” của chị Thu Sao, khiến dư luận không ngừng bàn tán.

Quyết định ly hôn của Tòa án do anh Hoa Cương chia sẻ lên mạng xã hội

Bất chấp những lời đàm tiếu, chỉ trích và thị phi bủa vây, cặp đôi Thu Sao Hoa Cương vẫn nhiều lần lên tiếng khẳng định tình cảm, cùng nhau đồng hành trong cuộc sống và công việc suốt gần 7 năm hôn nhân. Đáng chú ý, dù liên tục vướng tin đồn, cặp đôi chưa từng công khai xác nhận rạn nứt hay đổ vỡ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện khi cả hai không còn đồng hành cùng nhau trong các buổi livestream bán hàng như trước, làm dấy lên nghi vấn “đường ai nấy đi”. Đến ngày 27/1, anh Hoa Cương bất ngờ chia sẻ trạng thái kèm hình ảnh quyết định ly hôn của tòa án, chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng gây tranh cãi suốt nhiều năm qua.

Kèm theo hình ảnh quyết định ly hôn được đăng tải, anh Hoa Cương cũng chia sẻ dòng trạng thái: “Giờ thì mọi người không cần phải hỏi hay tò mò nữa ạ. Hết duyên hết nợ thì mình cùng kết thúc trong êm đẹp. Mỗi chúng ta đều có con đường mình phải đi. Cùng chúc nhau sức khoẻ và những điều tốt đẹp nhất…”. Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, chính thức xác nhận những đồn đoán về việc rạn nứt kéo dài trước đó.

Cặp đôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc trước khi quyết đinh đường ai nấy đi

Trước thời điểm này, trên trang Facebook cá nhân, chị Thu Sao cũng từng đăng tải loạt hình ảnh một mình “chèo đèo lội suối” trở về thăm nhà chồng. Đi kèm những hình ảnh ấy là các dòng trạng thái ẩn ý, được nhiều người cho rằng như một lời chia tay lặng lẽ, khi chị ngầm cho biết đây có thể là lần cuối cùng trở về nơi từng gắn bó, càng củng cố nghi vấn mối quan hệ của cặp đôi đã đi đến hồi kết.

Việc chính thức ly hôn của Thu Sao – Hoa Cương khép lại một mối tình từng gây nhiều tranh cãi, tò mò và không ít ồn ào trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua. Từ một đám cưới “đũa lệch” gây sốt dư luận, cặp đôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc giữa những lời khen chê, đồn đoán và áp lực từ cộng đồng mạng.

Sau khi thông tin ly hôn được công bố, nhiều ý kiến cho rằng đây là cái kết đã được dự báo trước, song cũng không ít người bày tỏ sự tiếc nuối cho một mối quan hệ từng được cả hai nhiều lần khẳng định là “vượt lên mọi định kiến”. Hiện tại, cả chị Lê Thị Thu Sao và anh Hoa Cương đều chưa chia sẻ thêm về cuộc sống riêng sau ly hôn, song câu chuyện của họ tiếp tục là lời nhắc về những góc khuất phía sau các mối quan hệ ồn ào trên mạng xã hội, nơi tình yêu luôn phải đối mặt với sức ép từ dư luận và ánh nhìn soi xét của công chúng.