Tại thành phố Mingachevir (Azerbaijan), một cô dâu 19 tuổi đã qua đời chỉ vài ngày sau lễ cưới, sau khi bị gia đình chồng chỉ trích gay gắt.

Theo truyền thông địa phương, ban đầu nhiều người cho rằng Lyaman Mammadli (19 tuổi) đã tìm đến cái chết vì bị ép gả cho người chồng hơn mình 14 tuổi, Elnur Mamedli (33 tuổi). Tuy nhiên, cha của cô, ông Murad Bayramov đã lên tiếng đính chính rằng nguyên nhân thực sự là do con gái bị xúc phạm và tổn thương tinh thần nặng nề sau khi bị họ hàng nhà chồng công kích về trang phục cưới.

“Sau đám cưới, con rể tôi và bố mẹ của nó đã đến gây chuyện, nói rằng thật đáng xấu hổ khi con gái tôi mặc chiếc váy như thế. Họ bảo con bé trông chẳng khác nào không mặc gì cả” ông Bayramov đau đớn kể lại.

“Tôi nói với họ rằng kiểu váy đó rất phổ biến và chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng đến hôm sau, họ vẫn còn tức giận và tiếp tục chỉ trích.”

Ông cho biết, con gái ông đã suy sụp tinh thần nghiêm trọng sau chuỗi ngày bị mắng nhiếc, cuối cùng không thể chịu đựng thêm và đã tự kết liễu đời mình chỉ vài ngày sau đám cưới.

Trong tang lễ, gia đình chồng vẫn có mặt song ông Bayramov kiên quyết đuổi họ ra khỏi buổi lễ vì cho rằng chính họ là nguyên nhân khiến con gái ông ra đi.

Hiện cảnh sát Mingachevir đang điều tra xem cái chết của Lyaman Mammadli có liên quan đến hành vi “bạo hành tinh thần” từ phía gia đình chồng hay không. Nếu có đủ chứng cứ, vụ việc có thể bị khởi tố hình sự.

Nguồn: ETToday