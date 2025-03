Có công nghệ xịn nhất nhưng Trung Quốc, Nhật đều phải đứng ngoài cuộc, siêu dự án 30 tỷ USD sâu 2.500m lập cú đúp kỷ lục mới chốt công nghệ nào?

Dự án đường sắt cao tốc Turin-Lyon là một dự án hạ tầng quan trọng, nhằm kết nối Turin (Ý) và Lyon (Pháp) qua dãy Alps, với tổng chiều dài 270 km, trong đó hơn 100 km là đường hầm. Phần quốc tế dài 70 km, bao gồm đường hầm Mont d'Ambin dài 57,5 km, sâu 2.500m, dự kiến hoàn thành vào năm 2032. Theo đó, đường hầm này sẽ vượt qua Đường hầm Gotthard ở Thụy Sĩ - đường hầm tàu hỏa dài nhất và sâu nhất thế giới hiện nay, theo RailFreight.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 28 tỷ euro (khoảng 30 tỷ USD). Dự án này không chỉ hứa hẹn giảm thời gian di chuyển từ Milan đến Paris từ 7 giờ xuống còn 4 giờ mà còn chuyển đổi giao thông từ đường bộ sang đường sắt, giảm lượng khí thải CO2 khoảng 3 triệu tấn mỗi năm.

Dự án có phần trọng tâm là đường hầm Mont d'Ambin, với 45 km đi qua Pháp và 12,5 km đi qua Ý, là công trình kỹ thuật chính, bao gồm hai đường hầm song song, bốn giếng thông gió và 204 lối thoát an toàn. Độ sâu tối đa của đường hầm khoảng 2.500m dưới lòng đất. Do đó, công nghệ xây dựng chính của dự án bao gồm máy khoan hầm tiên tiến, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong việc đào xuyên qua dãy Alps, Railway Technology cho biết.

Vào thời điểm nghiên cứu công nghệ xây dựng, Pháp và Ý đã nghiên cứu rất nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới. Nhật Bản, Trung Quốc đều có công nghệ xây dựng hầm hiện đại hàng đầu thế giới nhưng vì đây là dự án lớn của 2 nước châu Âu nên dự án sẽ tận dụng toàn bộ công nghệ của châu Âu.

Cụ thể, dự án sử dụng máy khoan hầm tự động (TBM) từ Herrenknecht (Đức), bao gồm cả Single Shield TBM và Gripper TBM, tùy thuộc vào điều kiện địa chất. Ngoài ra, một số phần được xây dựng bằng phương pháp truyền thống, như khoan và nổ mìn, đặc biệt cho các đường hầm phụ hoặc khu vực phức tạp.

Trong đó, Single Shield TBM dành cho các khu vực đá cứng, với đường kính khoảng 10,34 m,. Còn Gripper TBM dành cho các phần khác, với đường kính khoảng 10,43 m. Cả hai loại TBM này được thiết kế để xử lý các điều kiện địa chất biến đổi, từ đá cứng đến đất mềm, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình đào. Theo đó, Gripper TBM được thiết kế để hoạt động trong điều kiện đá ổn định, trong khi Single Shield TBM phù hợp với các khu vực cần hỗ trợ thêm.

Đáng chú ý, việc sử dụng TBM giúp giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh và tạo ra các bức tường hầm mịn, giảm chi phí lót hầm. Điều này đặc biệt quan trọng trong khu vực đô thị và địa hình núi non.

Các máy TBM từ Herrenknecht đã được giao vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, với lễ trao máy được tổ chức tại nhà máy ở Đức. Theo International Railway Journal, công tác đào hầm đã hoàn tất 13,5km trong tổng số 57,5km của hầm cơ bản Mont d'Ambin – công trình trung tâm của tuyến đường sắt cao tốc mới nối Lyon (Pháp) với Turin (Ý).

Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt), đơn vị giám sát xây dựng hầm cơ bản và thuộc sở hữu chung của chính phủ Pháp và Ý, cho biết đến nay đã đào được tổng cộng 37km. Tại Saint-Julien-Montdenis, phần phía tây của dự án tại Pháp, công tác đào hầm từ cổng phía tây đang diễn ra trên hai mặt trận bằng phương pháp nổ mìn. Hầm nối số 4, nằm cách cổng phía tây 585m, đã hoàn thành.

Công tác thi công đang được tiến hành để hoàn tất hầm nối số 26 tại Saint-Martin-la-Porte, đồng thời đào hai hầm nối khác tại La Praz. Các giếng thông gió cũng đang được xây dựng tại Villarodin-Bourget/Modane và Avrieux.

Ở phía Ý, liên danh UXT đang chuẩn bị khởi công đào hầm tại công trường Chiomonte. Một nút giao mới trên đường cao tốc A32 đang được xây dựng để phục vụ phương tiện thi công tiếp cận công trường mà không ảnh hưởng đến mạng lưới đường bộ địa phương. Tại Salbertrand, công tác dọn dẹp mặt bằng đang được thực hiện để chuẩn bị xây dựng nhà máy xử lý vật liệu được khai thác trong quá trình thi công hầm cơ bản.