Cô con gái 7 tuổi của Ngọc Trinh

Nhóc tỳ này được khen xinh như

Hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt. Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm và cuộc sống riêng tư của người đẹp cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Từng chia sẻ việc chuẩn bị sẵn hai căn phòng bên trong biệt thự trị giá 50 tỷ đồng cho các nhóc tỳ, Ngọc Trinh khiến mạng xã hội rộ lên nghi vấn cô đang có kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, đến hiện tại Ngọc Trinh vẫn kín tiếng, thay vào đó, trang cá nhân của cô thường xuyên xuất hiện hình ảnh chung với một bé gái. Vì vậy, Ngọc Trinh từng vướng nghi vẫn đã bí mật sinh con gái.

Nhóc tỳ thường xuyên xuất hiện cùng Ngọc Trinh chính là bé He. Trong những hình ảnh được chia sẻ gần đây, cô bé gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt được nhận xét có nhiều nét giống người đẹp Trà Vinh. Không chỉ sở hữu đôi môi chúm chím và đường nét thanh tú, bé He còn khá tự tin khi đứng trước ống kính. Mỗi lần xuất hiện bên Ngọc Trinh, nhóc tỳ đều nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng, thậm chí được ví như “bản sao nhí” của người đẹp.

Clip: Bé gái được khen tự tin, thần thái mỗi khi xuất hiện cùng Ngọc Trinh

Ngọc Trinh có nhiều bộ ảnh thời trang bên Bé He

Thực tế, bé He không phải con ruột mà là cháu gái của Ngọc Trinh. Đầu năm 2023, người đẹp cho biết đã nhận cháu làm con nuôi và đưa bé về sống cùng mình. He là con gái ruột của anh trai Ngọc Trinh. Vì thương anh trai một mình chăm sóc 5 người con sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô quyết định san sẻ trách nhiệm, trực tiếp nuôi nấng bé như con gái của mình. Ngoài He, Ngọc Trinh còn có hơn 10 người cháu là con của các anh chị em ruột.

Thời điểm bé He lần đầu xuất hiện trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Trinh từng phải lên tiếng giải thích trước những đồn đoán về việc bí mật sinh con. Người đẹp chia sẻ: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2, 3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt trò. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh 'gà trống' nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột vậy đó".

Bé He được nhận xét có khuôn mặt giống hệt với Ngọc Trinh

Dù công việc bận rộn nhưng Ngọc Trinh vẫn dành thời gian chăm sóc, chơi đùa cùng con gái nuôi

Con gái của Ngọc Trinh được nhiều người theo dõi trên MXH vì càng lớn càng xinh

Việc chăm sóc bé He cũng mang đến cho Ngọc Trinh nhiều thay đổi trong suy nghĩ về chuyện làm mẹ. Người đẹp từng tiết lộ đã trữ đông được 6 trứng để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con trong tương lai. Cô cho biết ban đầu chưa thực sự nghĩ đến việc này vì còn bận rộn với công việc, nhưng sau một thời gian trực tiếp chăm sóc cháu gái, tình yêu dành cho trẻ nhỏ trong cô ngày càng lớn.

Ngọc Trinh từng tâm sự: "Đây là lần đầu tiên Trinh chia sẻ, Trinh đã trữ đông trứng và đã trữ được 6 trứng rồi. Thật ra lúc đầu Trinh chưa nghĩ đến vì công việc còn quá nhiều, nó có thể kéo đến năm 2025 luôn. Nhưng mà từ khi Trinh nhận bé He, cháu của Trinh, một tháng đầu chưa có cảm nhận gì cho lắm, nhưng mà từ tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, mình cảm thấy thích trẻ con rất nhiều.

Mình cảm thấy nuôi một đứa bé không dễ như mình nghĩ. Không phải cứ có tiền cho nó ăn, cho nó mặc hoặc quăng cho hai người làm là được, mà chính bản thân phải bỏ tâm trí cho nó rất nhiều. Mình phải chơi với nó, cùng học, cùng chia sẻ với nó, cùng ngủ, cùng ăn với nó thì mình nói cái gì nó cũng nghe, nó biết nó thương mình. Nó cảm nhận được thì nó mới có những sự tương tác, chia sẻ".

Bé He được học trường quốc tế, thường xuyên đi du lịch khắp nơi

Có thể thấy, bé He không chỉ là một người cháu được Ngọc Trinh yêu thương mà còn là nhân tố khiến cô có thêm nhiều trải nghiệm trong hành trình chăm sóc trẻ nhỏ. Từ việc cùng ăn, cùng ngủ đến đồng hành trong những hoạt động thường ngày, người đẹp dần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và sự gắn kết khi nuôi dạy một đứa trẻ. Những chia sẻ này cũng phần nào cho thấy hình ảnh khác của Ngọc Trinh phía sau vẻ ngoài quyến rũ, thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Cô bé còn được Ngọc Trinh tạo điều kiện học catwalk, diễn thời trang

Vẻ ngoài cực xinh xắn của Bé He

Chuyện tình cảm của “Nữ hoàng nội y” vẫn luôn là chủ đề được khán giả quan tâm. Thời gian qua, cô từng vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với diễn viên Kiều Minh Tuấn sau một số màn tương tác thân thiết. Cả hai chưa xác nhận chuyện hẹn hò. Gần đây, Ngọc Trinh tiếp tục được nhắc tên trong những đồn đoán liên quan đến diễn viên Quốc Trường, song người trong cuộc cũng chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn và sinh con, Ngọc Trinh cho biết cô không còn đặt ra những cột mốc cố định như trước. Người đẹp chia sẻ: “Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người”.

Ngọc Trinh kín tiếng giữa loạt tin đồn tình cảm

Ảnh: FBNV