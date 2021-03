Cô chủ Nguyễn Thị Thơ - Từ bà mẹ bỉm sữa đến doanh nhân thành công với cửa hàng thời trang

Sở hữu trong tay chuỗi cửa hàng thời trang có tiếng mang tên Crab Boutique với doanh thu lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, cô chủ sinh năm 1987 Nguyễn Thị Thơ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành công sớm ở tuổi đời còn rất trẻ. Nhìn vào nhan sắc đầy cá tính và trẻ trung hơn tuổi thật, khó có thể nghĩ chị Thơ đã làm mẹ. Vượt qua định kiến phụ nữ phải ở nhà chăm con, chị Nguyễn Thị Thơ đã chứng minh được vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại khi vừa khéo chăm con vừa có thể lo kinh tế.

Là một người phụ nữ bản lĩnh và quyết đoán, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chị Thơ đã tập tành kinh doanh và sở hữu trong tay 2 shop thời trang nam và nữ cực kỳ nổi tiếng thời điểm lúc đó tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Với niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, cùng những kinh nghiệm tích lũy được qua những năm tháng kinh doanh từ lúc còn học cấp 3, chị Thơ đã xây dựng cửa hàng thời trang chuyên nghiệp hơn mang tên Crab Boutique tại Đà Nẵng.

Chị Thơ từng chia sẻ "Làm mẹ đã khó, vừa kinh doanh vừa làm mẹ lại càng khó hơn. Để có thể làm tốt cả 2 vai trò, mình đã phải luôn nỗ lực hết mình, mình có thói quen lập kế hoạch cho công việc và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Bên cạnh đó mình nhận được nhiều sự hỗ trợ và động viên rất lớn từ phía gia đình, đặc biệt là các con khiến mình có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn lúc ban đầu".

Với phương châm kinh doanh đặt chất lượng lên hàng đầu, chị Nguyễn Thị Thơ luôn cố gắng hết sức để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã phong phú đa dạng cũng như giá cả phải chăng. Ngay từ khi bước những bước đầu chập chững theo đuổi ngành thời trang, chị Thơ luôn mang trong mình sứ mệnh thay đổi diện mạo cho phái đẹp, giúp chị em tự tin và thành công hơn trên con đường sự nghiệp.

Theo đuổi hình tượng người phụ nữ thành đạt, chị Nguyễn Thị Thơ luôn xuất hiện chỉn chu trong những bộ cánh công sở thanh lịch, tinh tế nhưng cũng không kém phần độc đáo, toát lên sự cá tính của bản thân. Cũng chính vì yêu thích phong cách thời trang này mà sản phẩm chủ đạo ở Crab Boutique đều là những bộ cánh công sở thanh lịch, sang trọng, quý phái nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Các bộ cánh ở shop thời trang của chị Thơ đều có màu đơn sắc nhã nhặn, tinh tế, điểm xuyết một vài chi tiết khác lạ khiến cho tổng thể người mặc không bị thô cứng, ngược lại có thể giúp khách hàng toát lên vẻ đẹp thanh lịch phù hợp với chốn công sở nhưng không hề đơn điệu, nhàm chán.

Cửa hàng bắt đầu khai trương từ năm 2018, đến nay sau gần 4 năm đi vào hoạt động, cô chủ Nguyễn Thị Thơ đã có được một lượng khách hàng ổn định và trung thành. Sở dĩ có được điều này là do sản phẩm ở cửa hàng có mẫu mã độc đáo, chất liệu đẹp đi kèm với giá cả phù hợp. Những sản phẩm ở cửa hàng đều do chính tay chị Thơ làm từ khâu thiết kế đến chọn chất liệu để sản xuất. Dù khối lượng công việc nhiều, cộng thêm chăm con nhỏ bận rộn nhưng chị Thơ vẫn dành thời gian để kiểm duyệt từng sản phẩm, chất liệu với hi vọng mang đến cho khách hàng những bộ cánh đẹp và chất lượng nhất. Cũng bởi trực tiếp tham gia vào khâu thiết kế cũng như sản xuất mà giá thành của sản phẩm tại Crab Boutique không quá cao nhưng vẫn đảm bảo được độ hoàn chỉnh từ đường kim mũi chỉ.

Hiện tại công việc kinh doanh của chị Thơ đang được triển khai dưới cả hai hình thức online và offline. Bên cạnh cửa hàng thời trang đặt tại đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng, cửa hàng thời trang của chị Nguyễn Thơ cũng áp dụng cả hình thức bán hàng online qua Facebook. Cửa hàng thường xuyên cập nhật các mẫu mã mới, nhanh chóng bắt kịp xu hướng và luôn giữ được mức bình ổn giá, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra cửa hàng thường xuyên có các chương trình giảm giá vào các dịp đặc biệt như lễ, tết và những chính sách ưu đãi riêng dành cho các khách hàng trung thành luôn ủng hộ shop kể từ ngày mới khai trương.