Cơ chế kép của Better Choice Awards 2026: chuyên môn và tiếng nói người dùng cùng lên tiếng

Better Choice Awards 2026 tiếp tục duy trì cơ chế đánh giá kết hợp, nơi điểm số được hình thành từ cả sự thẩm định của giới chuyên môn lẫn bình chọn đại chúng, nhằm đảm bảo mỗi kết quả vừa có chiều sâu đánh giá, vừa bám sát nhu cầu và trải nghiệm của người dùng trong đời sống thực tế.

Việc đánh giá một sản phẩm phải đi từ những tiêu chí rõ ràng như giá trị sử dụng thực tế, dữ liệu kiểm chứng và bối cảnh thị trường, chứ không dừng lại ở những cảm nhận mang tính cảm xúc cá nhân. Chính vì vậy, Better Choice Awards đã sử dụng cơ chế đánh giá kép bao gồm hội đồng thẩm định chuyên môn lẫn góc nhìn cảm nhận từ người dùng đại chúng. Cơ chế này chính là "xương sống" đã được duy trì và hoàn thiện qua nhiều mùa giải và tiếp tục xuất hiện tại mùa giải mới Better Choice Awards 2026.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ cơ chế này không tồn tại như một cấu trúc kỹ thuật, mà đã trở thành bản sắc cốt lõi: luôn đặt song song hai hệ quy chiếu gồm góc nhìn chuyên môn từ hội đồng giám khảo và góc nhìn thực tế từ cộng đồng người dùng. Phần lớn các hạng mục vì vậy đều được xem xét từ góc độ chuyên môn của hội đồng giám khảo, đồng thời được đặt trong sự lựa chọn của người dùng, những người trực tiếp quan tâm, trải nghiệm, theo dõi và đánh giá giá trị của sản phẩm trong đời sống. Chính sự song hành này giúp kết quả không bị lệch về một phía, đồng thời phản ánh đầy đủ hơn cả "chất lượng được kiểm chứng" lẫn "giá trị được thừa nhận".

Đây cũng là điểm giúp Better Choice Awards khác với một bảng xếp hạng thuần bình chọn hoặc một giải thưởng chỉ đóng trong phạm vi chuyên gia. Thay vì chọn một trong hai, chương trình duy trì đồng thời cả hai lớp đánh giá, tạo nên sự cân bằng đặc trưng: đủ chuyên môn để kết quả có chiều sâu, đủ tiếng nói người dùng để kết quả không rời xa thị trường.

Vì sao lại cần cả hội đồng chuyên môn lẫn tiếng nói người dùng

Trong một thị trường ngày càng nhiều sản phẩm và tuyên bố công nghệ, đánh giá chuyên môn là lớp kiểm chứng cần thiết và thực sự quan trọng. Một thiết bị có thể gây chú ý nhờ thiết kế, truyền thông hoặc mức độ phổ biến, nhưng để được xem là lựa chọn tốt hơn, nó còn cần được nhìn vào các yếu tố như tính năng, hiệu quả sử dụng, độ hoàn thiện, khả năng giải quyết nhu cầu thực tế và mức độ khác biệt so với mặt bằng chung.

Ở Smart Choice Awards, yếu tố chuyên môn giúp soi kỹ các sản phẩm công nghệ tiêu dùng: từ smartphone, laptop, thiết bị đeo, đồ gia dụng thông minh đến các sản phẩm AI đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống. Không phải tính năng nào nghe hấp dẫn cũng tạo ra giá trị thực tế. Không phải thông số mạnh nào cũng đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn. Đây là lúc hội đồng cần đánh giá bằng kinh nghiệm sử dụng, hiểu biết thị trường và khả năng đối chiếu giữa công bố của doanh nghiệp với giá trị dành cho người dùng.

Với Car Choice Awards, vai trò chuyên môn lại càng quan trọng vì ô tô là sản phẩm có giá trị lớn, liên quan tới an toàn, vận hành, chi phí sử dụng và nhu cầu rất khác nhau giữa từng nhóm khách hàng. Một mẫu xe đáng chú ý không chỉ cần được yêu thích, mà còn phải được đánh giá trong bối cảnh phân khúc, công nghệ an toàn, khả năng vận hành, trang bị, chi phí sở hữu và mức độ phù hợp với người dùng Việt Nam.

Còn Innovative Choice Awards, yếu tố chuyên môn giúp nhận diện đúng chiều sâu đổi mới. Một sản phẩm AI, một nền tảng số hay một giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp cần được xem xét không chỉ qua số lượt dùng hay mức độ nhận diện, mà còn qua năng lực công nghệ, khả năng ứng dụng, quy mô tác động và giá trị thực tế mà nó tạo ra. Đó là lý do điểm hội đồng trong nhiều hạng mục có thể chiếm tỷ trọng cao hơn. Khi một danh hiệu gắn với đổi mới, chất lượng và tác động thực chất, phần đánh giá chuyên môn chính là lớp bảo đảm để kết quả không chỉ chạy theo độ nổi tiếng nhất thời.

Nếu hội đồng chuyên môn giúp giải thưởng có chiều sâu thì tiếng nói người dùng giúp giải thưởng vẫn giữ được đúng nhịp đập của thị trường. Tiêu chí của Better Choice Awards là không đi tìm sản phẩm "tốt nhất" theo một thước đo tuyệt đối. Tinh thần của giải thưởng là "better" - lựa chọn tốt hơn, phù hợp hơn, tạo ra giá trị rõ hơn trong từng nhu cầu sống. Vì vậy, trải nghiệm và cảm nhận của cộng đồng người dùng là một phần không thể thiếu.

Một sản phẩm công nghệ có thể được đánh giá cao về thông số, nhưng người dùng mới là người cho thấy nó có thực sự dễ dùng, đáng mua và đáng giới thiệu hay không. Một mẫu xe có thể sở hữu nhiều trang bị, nhưng cộng đồng mới phản ánh phần nào sức hút, mức độ tin tưởng và sự phù hợp với nhu cầu di chuyển thực tế. Một ứng dụng AI có thể có công nghệ tốt, nhưng số đông người dùng mới cho thấy nó có thật sự đi vào thói quen học tập, làm việc hay sáng tạo hằng ngày.

Bình chọn người dùng vì vậy chính là cách Better Choice Awards đưa trải nghiệm thị trường vào cấu trúc đánh giá chính thức. Lá phiếu của người dùng giúp bổ sung một lớp dữ liệu quan trọng: sản phẩm nào đang được cộng đồng quan tâm, thương hiệu nào tạo được niềm tin, giải pháp nào thật sự có khả năng bước ra khỏi phần trình diễn để trở thành một lựa chọn trong đời sống. Với người dùng, điều này cũng tạo ra một vai trò chủ động hơn. Thay vì chỉ theo dõi kết quả sau cùng, họ có thể tham gia vào quá trình hình thành kết quả, ủng hộ những sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu mà mình tin là xứng đáng.

Quy chế cân bằng cho từng trục giải

Theo cơ chế chung của Better Choice Awards 2026, điểm số ở các hạng mục có bình chọn được hình thành từ hai nguồn: điểm của hội đồng chuyên môn và điểm bình chọn của người dùng. Tùy từng trục giải và tính chất hạng mục, tỷ trọng điểm hội đồng dao động từ 50% đến 70%, trong khi điểm bình chọn người dùng chiếm từ 30% đến 50%.

Cách phân bổ này cho phép mỗi nhóm giải có một trọng tâm đánh giá phù hợp. Những hạng mục cần phân tích sâu về công nghệ, hiệu năng, khả năng đổi mới, độ hoàn thiện sản phẩm, tính an toàn hoặc tác động dài hạn thường có tỷ trọng chuyên môn cao hơn. Ngược lại, những hạng mục gắn chặt với lựa chọn tiêu dùng, mức độ yêu thích, trải nghiệm phổ biến và sức hút thương hiệu có thể dành tỷ trọng lớn hơn cho bình chọn người dùng.

Nói cách khác, Better Choice Awards 2026 không dùng một công thức cứng cho mọi hạng mục. Một thiết bị công nghệ, một mẫu xe, một nền tảng AI hay một giải pháp đổi mới số đều có những tiêu chí đánh giá riêng. Cơ chế điểm vì vậy cần đủ linh hoạt để phản ánh đúng bản chất của từng trục giải, đồng thời giữ được sự cân bằng giữa chuyên môn và tiếng nói thị trường.

Với doanh nghiệp, điều này cho thấy kết quả không chỉ đến từ sức mạnh cộng đồng hay độ phủ thương hiệu. Một sản phẩm muốn đi xa trong mùa giải cần thuyết phục được hội đồng bằng giá trị thực tế, dữ liệu, tính đổi mới và mức độ phù hợp với tiêu chí hạng mục. Với người dùng, cơ chế này cũng khẳng định lá phiếu của họ không mang tính tượng trưng, mà là một phần chính thức trong cấu trúc điểm ở các hạng mục mở bình chọn.

Ngoại lệ dành cho Nation Builders Awards

Trong bức tranh chung ấy, Nation Builders Awards là ngoại lệ quan trọng cần được tách riêng. Khác với Smart Choice Awards, Car Choice Awards hay Innovative Choice Awards, Nation Builders Awards hướng tới những đóng góp ở tầm vóc quốc gia: hạ tầng số, an ninh năng lượng, chuyển dịch xanh, công nghệ và công nghiệp chiến lược, chất lượng sống cộng đồng, đầu tư số, đóng góp của doanh nghiệp FDI và những giá trị dài hạn đối với sự phát triển của đất nước.

Đây là những đóng góp phức tạp, không thể đánh giá bằng mức độ yêu thích hay bình chọn đại chúng. Một dự án hạ tầng cần được nhìn qua quy mô, độ phủ, khả năng vận hành và tác động tới nền kinh tế. Một doanh nghiệp năng lượng cần được xem xét qua năng lực cung ứng, tính ổn định, mức đóng góp vào an ninh năng lượng hoặc chuyển dịch xanh. Một doanh nghiệp vì chất lượng sống cộng đồng cần chứng minh được quy mô người dân thụ hưởng, mức cải thiện thực tế và tác động dài hạn.

Vì vậy, phần xét chọn của Nation Builders Awards, đặc biệt ở mạch Doanh nghiệp Kiến tạo Đất nước, do hội đồng đảm nhiệm và không áp dụng bình chọn người dùng như các hạng mục tiêu dùng phổ thông. Đây không phải là việc làm giảm vai trò cộng đồng, mà là cách đặt đúng phương pháp đánh giá cho một nhóm danh hiệu có tính chất khác biệt. Với những đóng góp ở cấp độ kiến tạo đất nước, điều cần thiết là chiều sâu thẩm định, dữ liệu kiểm chứng và sự đánh giá từ các chuyên gia có chuyên môn phù hợp. Điều này giúp kết quả phản ánh đúng giá trị dài hạn của doanh nghiệp, thay vì bị chi phối bởi độ nhận diện thương hiệu hay sức nóng truyền thông trong ngắn hạn.

Bên cạnh mạch Doanh nghiệp Kiến tạo Đất nước vốn tập trung vào các đóng góp mang tính nền tảng và tầm vóc quốc gia, Nation Builders Awards còn có một mạch giải đặc biệt mang tên Bình chọn Kiêu hãnh Việt Nam. Đây là không gian dành riêng cho tiếng nói của cộng đồng người dùng đại chúng, nơi cảm nhận, niềm tin và sự yêu thích của thị trường được ghi nhận một cách chính thức trong hệ thống giải thưởng.

Mạch Bình chọn Kiêu hãnh Việt Nam bao gồm ba danh hiệu: Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, Thương hiệu được người Việt tin dùng và Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm. Khác với mạch đánh giá chuyên môn, các danh hiệu này được xác định hoàn toàn dựa trên bình chọn của người dùng, phản ánh trực tiếp mức độ yêu thích, sự tin tưởng và niềm tự hào mà thương hiệu tạo ra trong cộng đồng. Thông qua mạch giải này, Nation Builders Awards không chỉ ghi nhận những đóng góp ở tầm vĩ mô, mà còn tôn vinh những thương hiệu đã thực sự đi vào đời sống, tạo dựng được vị thế trong lòng người tiêu dùng Việt Nam và góp phần hình thành niềm kiêu hãnh về thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lá phiếu có giá trị khi được đặt đúng chỗ

Có thể nói, cơ chế chấm giải kết hợp của Better Choice Awards 2026 đã tạo ra một cấu trúc đánh giá cân bằng, vừa phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm, vừa củng cố uy tín của giải thưởng. Khi trải nghiệm người dùng được ghi nhận song song với thẩm định chuyên môn, mỗi kết quả không chỉ mang tính xếp hạng mà còn trở thành một sự công nhận có cơ sở, có chiều sâu và có sức nặng đối với thị trường.

Chính sự kết hợp này giúp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tham gia không chỉ được nhìn nhận qua truyền thông, mà còn được chứng minh bằng dữ liệu, hiệu quả thực tế và mức độ đón nhận từ cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để Better Choice Awards duy trì vai trò của một giải thưởng uy tín, nơi giá trị được xác lập một cách minh bạch và nhất quán.

Cổng bình chọn và chấm điểm Better Choice Awards 2026 sẽ chính thức mở từ ngày 20/8. Đây là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn đánh giá chính thức, đồng thời cũng là cơ hội để người dùng trực tiếp tham gia bình chọn, thể hiện lựa chọn và ủng hộ những sản phẩm, thương hiệu mà họ tin tưởng.

Một mùa giải đáng tin cậy không chỉ nằm ở danh sách người chiến thắng, mà còn ở cách những chiến thắng đó được hình thành, nơi chuyên môn, trải nghiệm người dùng và cơ chế đánh giá cùng tạo nên một hệ thống ghi nhận công bằng, phản ánh đúng giá trị thật của sản phẩm trong đời sống.