Cô bé giản dị trong ảnh này ai ngờ giờ cực nổi tiếng ở Việt Nam, học vấn còn rất xịn sò!

Một bức ảnh cũ chụp một bé gái ngồi trên băng ghế, gương mặt tròn trịa, nụ cười ngây thơ mới đây bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người nhận ra cô bé trong ảnh năm nào, giờ đã là một cái tên quen thuộc với công chúng Việt Nam: Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ngay từ hồi nhỏ, Mai Phương đã sở hữu đôi mắt đen tròn long lanh. Nụ cười ngây thơ của cô bé Mai Phương ngày nào khiến người xem phải thốt lên "đáng yêu từ nhỏ".

Ngay từ hồi nhỏ, Mai Phương đã sở hữu đôi mắt đen tròn long lanh. Nụ cười ngây thơ của cô bé Mai Phương ngày nào khiến người xem phải thốt lên "đáng yêu từ nhỏ".

Từ cô bé mộc mạc trong bức ảnh cũ đến hình ảnh một hoa hậu đội vương miện, khoác dải băng “Miss World Vietnam”, Mai Phương là minh chứng rõ ràng cho hành trình trưởng thành bền bỉ, không chỉ ở nhan sắc mà còn ở tri thức và nội lực cá nhân.

Không chỉ đẹp mà còn giỏi

Sinh năm 1999 tại Đồng Nai, Mai Phương sớm cho thấy sự nghiêm túc với việc học. Khi còn là học sinh phổ thông, cô đã đạt giải Nhì và giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.

Đáng chú ý, từ năm lớp 11, Mai Phương đã sở hữu IELTS 6.5. Đến tháng 4/2022, cô tiếp tục gây bất ngờ khi đạt IELTS 8.0. Mai Phương từng cho biết cô đi dạy kèm khi còn là học sinh, sau này là gia sư dạy tiếng Anh cho con trai ca sĩ Lệ Quyên.

Không chỉ dừng lại ở ngoại ngữ, Mai Phương còn được biết đến là người đa năng. Cô có khả năng hát, nhảy, chơi nhạc cụ và trình diễn catwalk. Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương từng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nhan sắc như Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, Top 5 Người đẹp Du lịch và Top 5 Người đẹp Tài năng tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Gần đây, người đẹp dần trở lại với hình ảnh mới mẻ hơn, cá tính hơn, thử sức ở lĩnh vực ca hát và nghệ thuật biểu diễn.

Tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Mai Phương thực sự thuyết phục khán giả bằng phần ứng xử thông minh, mạch lạc và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh lưu loát, tự nhiên. Trong bối cảnh một cuộc thi hướng tới đấu trường quốc tế, sự tự tin và tư duy rõ ràng của cô được xem là điểm cộng lớn.

Tuy nhiên, hành trình học vấn của Mai Phương cũng từng trở thành chủ đề tranh luận. Một số ý kiến thắc mắc khi cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai, nhưng trong hồ sơ sau đó lại ghi đang theo học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM).

Trước những nghi vấn này, Mai Phương đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông. Cô cho biết, ban đầu gia đình định hướng cho cô đi du học, nhưng do trục trặc giấy tờ, cô lựa chọn học hệ cao đẳng gần nhà để hoàn thành trong 3 năm. Sau đó, khi quyết định thi Miss World Vietnam, cô nộp hồ sơ học liên thông lên đại học tại Trường ĐH KHXH&NV. Trong quá trình thi sắc đẹp, Mai Phương cũng từng bảo lưu việc học hai lần để tập trung cho cuộc thi.

Sau khi đăng quang và đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ, Mai Phương trở về nước trong trạng thái khá trầm lắng. Hơn một năm gần như “ở ẩn”, cô chia sẻ rằng bản thân cần thời gian sống chậm, đối thoại với chính mình và sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc sống. Gần đây, người đẹp dần trở lại với hình ảnh mới mẻ hơn, cá tính hơn, thử sức ở lĩnh vực ca hát và nghệ thuật biểu diễn.