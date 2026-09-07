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Cô bé gây bão mạng "Cười đi rồi cho nghỉ học" giờ đã lên lớp 6: Ngoại hình thế nào mà hút gần 7 triệu lượt xem?

Bảo Tín
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Bẵng đi một thời gian, "cô bé biểu cảm" ngày nào nay đã trở thành nữ sinh lớp 6 xinh xắn nhưng tính cách thì vẫn tấu hài như xưa.

Nếu từng là một "fan cứng" của các meme hài hước trên mạng xã hội, chắc chắn bạn không thể không biết đến cô bé với biểu cảm mếu mạo nhưng vẫn cố gượng cười đầy bất lực. Bẵng đi một thời gian, "cô bé biểu cảm" ngày nào nay đã trở thành nữ sinh lớp 6 xinh xắn nhưng tính cách thì vẫn tấu hài như xưa.

Chiếc clip "hoàn cảnh" và nụ cười gượng huyền thoại

Khoảng vài năm trước, cộng đồng mạng Việt Nam từng có thời gian "chao đảo" trước một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một cô bé tiểu học khóc thút thít. Điều làm nên sự đặc biệt của đoạn clip không chỉ nằm ở gương mặt mếu mạo, đáng yêu của cô bé mà còn ở người anh trai cực kỳ bá đạo.

- Ảnh 1.

Chính biểu cảm "dù đau khổ nhưng vẫn phải mỉm cười" quá đỗi dễ thương này đã khiến đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. (Ảnh: FBNV)

Thấy em gái khóc nhè, thay vì dỗ dành theo cách thông thường, người anh trai đã nhanh trí ra điều kiện: Cười đi rồi cho nghỉ học!. Ngay lập tức, cô bé cố gượng ép cơ mặt, nở một nụ cười không thể "giả tạo" và đau khổ hơn để mong được ở nhà. Chưa dừng lại ở đó, ông anh có "tâm" còn quay chậm (slow-motion) khoảnh khắc nụ cười tắt ngấm cùng ánh mắt tuyệt vọng của em gái rồi chèn thêm đoạn nhạc sầu thảm.

Chính biểu cảm "dù đau khổ nhưng vẫn phải mỉm cười" quá đỗi dễ thương này đã khiến đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Hình ảnh cô bé lập tức biến thành một trong những chiếc "icon cảm xúc" (meme) kinh điển, được cư dân mạng chuyền tay nhau sử dụng rộng rãi khắp các mặt trận mạng xã hội mỗi khi muốn diễn tả sự bất lực đầy hài hước.

Bẵng đi một thời gian: Cô bé mít ướt nay đã bước vào lớp 6!

Được biết, cô bé trong đoạn video gây bão năm nào tên là Ngọc Bích. Bẵng đi một thời gian kể từ ngày gây sốt, cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã trưởng thành và chính thức bước vào năm học lớp 6.

Mới đây, trên trang cá nhân, người anh trai Minh Đức lại tiếp tục đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hai anh em trong những ngày đầu em gái đi học cấp 2. Đoạn clip vừa đăng tải đã nhanh chóng chạm mốc gần 7 triệu lượt xem cùng hơn 70 nghìn lượt thả cảm xúc, chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" của cặp anh em lầy lội này.

- Ảnh 2.

Người anh trai Minh Đức lại tiếp tục đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hai anh em trong những ngày đầu em gái đi học cấp 2. (Ảnh: FBNV)

Trong hình ảnh mới nhất, Ngọc Bích trông chững chạc và lớn hơn hẳn. Cô bé đeo kính, mặc đồng phục học sinh chỉn chu và gương mặt đã ra dáng một nữ sinh cấp 2 xinh xắn. Thế nhưng, nét "tấu hài" thiên bẩm dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nghe anh trai trêu chọc và bảo "Bây giờ thì cười lên cho đi học thêm", Ngọc Bích lập tức tái hiện lại nụ cười thương hiệu năm nào khiến dân tình được một phao cười nghiêng ngả.

- Ảnh 3.

Trong hình ảnh mới nhất, Ngọc Bích trông chững chạc và lớn hơn hẳn. (Ảnh: FBNV)

Dù thường xuyên dìm hàng em gái trên mạng xã hội, nhưng thực tế hai anh em Minh Đức và Ngọc Bích lại vô cùng thân thiết. Minh Đức từng chia sẻ rằng ở nhà em gái là một cô bé sống rất tình cảm, tuy có hơi "mít ướt" nhưng lại vô cùng quấn anh.

Hiện tại, trang cá nhân của hai anh em vẫn thu hút lượng tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú khi chứng kiến hành trình trưởng thành của cô bé Ngọc Bích, từ một em bé mầm non khóc nhè ngày nào nay đã là nữ sinh lớp 6 tự tin, đáng yêu và vẫn giữ nguyên nét duyên ngầm ngộ nghĩnh.

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Tags

Ngọc Bích

Minh Đức

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Mạng xã hội

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