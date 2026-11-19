Ở hiện tại, bên cạnh sự nghiệp vẫn đang tiếp tục phát triển, cô còn có một gia đình nhỏ với người chồng luôn đồng hành và ba thiên thần đáng yêu.

Bức ảnh Khánh Thi thời 8 tuổi, vào dịp Tết năm 1989, bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi ấy, nữ kiện tướng dancesport sở hữu đôi mắt sáng trong veo, nụ cười hồn nhiên và vẻ ngoài đáng yêu đúng tuổi. Ít ai ngờ cô bé ngày nào sau này lại trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng dancesport Việt Nam, có sự nghiệp nhiều dấu ấn và tổ ấm hạnh phúc bên người chồng kém 11 tuổi cùng 3 người con.

Bức ảnh gây chú ý (Ảnh FBNV)

Con nhà nòi nghệ thuật, thủ khoa trường múa

Khánh Thi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ cô đều là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Tuổi thơ của nữ kiện tướng gắn với khu tập thể Học viện Múa tại Hà Nội, nơi cô sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật và nuôi dưỡng niềm yêu thích với bộ môn múa.

Phát hiện con gái có năng khiếu từ nhỏ, bố Khánh Thi đã định hướng cô theo con đường nghệ thuật. Trước khi thi vào trường múa, cô còn được bố cho đi học võ với mong muốn con gái biết cách tự bảo vệ bản thân nếu chẳng may bị bắt nạt.

Nhắc lại kỷ niệm này, Khánh Thi từng hài hước kể rằng dù được học võ nhưng mỗi khi xảy ra xích mích với bạn bè, cô thường chỉ đứng chỉ trỏ, sai các bạn nam ra mặt chứ chẳng thực sự đánh đấm được ai. Nếu không giải quyết được tình huống, cô lại nhanh chân bỏ chạy.

Đặc biệt, nữ kiện tướng còn tiết lộ một câu chuyện thú vị trong ngày thi tuyển vào trường múa. Khi các thầy cô bật ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để thí sinh thể hiện năng khiếu, cô bé Khánh Thi lại chọn nhảy cha-cha-cha. Kết quả, sau vòng thi tuyển, cô nhận được tin báo đỗ thủ khoa khóa K22/7 năm 1993.

Con đường nghệ thuật của Khánh Thi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong những ngày đầu học múa, cô từng đứng ở vị trí cuối lớp do cơ thể còn cứng, chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ môn. Sau đó, cô chuyển hướng sang dancesport và từng bước khẳng định tài năng. Khi kết hợp cùng bạn nhảy Chí Anh, Khánh Thi trở thành một trong những nữ vận động viên dancesport nổi bật, góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng.

Sau này, khi Nam tiến để phát triển sự nghiệp và mở lớp đào tạo, Khánh Thi gặp Phan Hiển. Từ mối quan hệ cô trò, cả hai dần nảy sinh tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của làng thể thao nghệ thuật. Chuyện tình của họ từng đối diện không ít thử thách, đặc biệt là khoảng cách tuổi tác khi Phan Hiển kém Khánh Thi 11 tuổi và những phản đối từ phía gia đình.

Tuy nhiên, bằng sự kiên định và tình cảm dành cho nhau, cả hai đã cùng vượt qua những rào cản.

Từ cô bé mê múa sống trong khu tập thể Học viện Múa đến nữ kiện tướng có nhiều thành tích đáng nể, hành trình của Khánh Thi gắn liền với sự bền bỉ và tình yêu dành cho nghệ thuật. (Ảnh FBNV)

Tổ ấm viên mãn, dạy con khéo léo

Sau nhiều năm gắn bó, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức xây dựng tổ ấm, hiện có 3 người con đủ nếp đủ tẻ.

Con trai đầu lòng Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015, thường được gọi thân mật là Kubi. Được tiếp xúc với dancesport từ nhỏ và nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ bố mẹ, Kubi sớm bộc lộ năng khiếu. Cậu bé cùng bạn nhảy từng nhiều lần giành chức vô địch thế giới, mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình.

Con thứ hai của cặp đôi là Anna, tên thật Vương Diễm, sinh năm 2018. Cô bé cũng có năng khiếu nhảy múa giống anh trai nhưng lại yêu thích phong cách nhảy tự do, đặc biệt là những điệu nhảy theo thần tượng Hàn Quốc hơn là việc luyện tập theo khuôn khổ.

Con gái út Lisa cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Với đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc đen dày, cô bé được nhiều người nhận xét có nhiều nét giống bố Phan Hiển.

Không chỉ quan tâm đến năng khiếu nghệ thuật của các con, Khánh Thi và Phan Hiển còn chú trọng việc đồng hành trong quá trình trưởng thành của từng bé. Nếu Khánh Thi có nhiều kinh nghiệm chuyên môn để định hướng cho các con, Phan Hiển lại thể hiện sự nghiêm túc và kiên nhẫn trong vai trò làm bố. Anh dành thời gian hướng dẫn con tập luyện, đồng thời quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của các bé.

Ở tuổi 44, Khánh Thi vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực dancesport. Bên cạnh công việc huấn luyện viên, cô còn tham gia tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam, góp phần tạo thêm sân chơi và cơ hội cọ xát cho những vận động viên trẻ. Đáng chú ý, nữ kiện tướng tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ tư được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ cô bé mê múa sống trong khu tập thể Học viện Múa đến nữ kiện tướng có nhiều thành tích đáng nể, hành trình của Khánh Thi gắn liền với sự bền bỉ và tình yêu dành cho nghệ thuật. Ở hiện tại, bên cạnh sự nghiệp vẫn đang tiếp tục phát triển, cô còn có một gia đình nhỏ với người chồng luôn đồng hành và ba thiên thần đáng yêu. Có lẽ, đó cũng là một trong những thành quả ngọt ngào nhất sau nhiều năm nỗ lực của nữ kiện tướng.