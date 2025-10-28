Cô bé 2 tuổi từng nằm dưới mộ mỗi ngày để "làm quen với cái chết" hiện tại ra sao?

8 năm sau câu chuyện "người cha nghèo đào mộ cho con", điều kỳ diệu từ tình yêu thương và sự giúp đỡ của cộng đồng đã thay đổi số phận một gia đình nhỏ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bi kịch và sự bất lực tột cùng của người cha

Vào năm 2017, câu chuyện đau lòng về một người cha ở trấn Hoàng Gia, huyện Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã làm chấn động dư luận và lấy đi nước mắt của hàng triệu người.

Người cha đó là anh Trương Lợi Dũng, một công nhân xưởng kính nghèo khó, khi ấy chỉ mới 24 tuổi. Vợ anh là chị Đặng Mẫn. Họ có với nhau cô con gái nhỏ tên Trương Tâm Lôi (tên thân mật là Lôi Lôi).

Bé Lôi Lôi mắc bệnh hiểm nghèo khi mới 2 tuổi

Bi kịch ập đến khi Lôi Lôi mới chỉ hai tháng tuổi. Cô bé được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng (Thalassemia) – một căn bệnh di truyền hiếm gặp, khiến cơ thể sản xuất ít hoặc không sản xuất được huyết sắc tố (hemoglobin), buộc bệnh nhân phải truyền máu định kỳ suốt đời hoặc phải ghép tủy xương để có cơ hội sống sót.

Với mức lương công nhân ít ỏi, chỉ khoảng 2.500 nhân dân tệ/tháng (tương đương gần 10 triệu đồng), vợ chồng anh Trương đã dốc cạn kiệt mọi thứ. Suốt hai năm trời ròng rã, họ chi gần 140.000 nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng) cho các đợt truyền máu và điều trị, nhưng tình trạng của Lôi Lôi vẫn không thuyên giảm.

Anh Trương nghẹn ngào kể lại sự cùng đường: “Chúng tôi đã vay hết người quen trong làng. Họ cũng nghèo và đều có con cái phải nuôi, nên chẳng thể giúp được nữa. Chúng tôi không thể vay mượn thêm ai.”

Ngôi mộ và tiếng cười giữa tuyệt vọng

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, anh Trương Lợi Dũng đã làm một việc khiến cả làng sững sờ: tự tay đào một ngôi mộ nhỏ trên sườn đồi sau nhà.

Mục đích của anh không phải là sự tàn nhẫn, mà là một hành động bất lực nhưng chứa đựng tình yêu thương vĩ đại. Anh muốn con gái mình, lúc đó mới hai tuổi, được "làm quen dần với nơi cô bé sẽ nằm lại", để khi giây phút cuối cùng đến, con sẽ không còn cảm thấy sợ hãi.

Hàng ngày, anh dắt con gái nhỏ và chú chó lên ngọn đồi. Anh vừa chơi đùa, vừa ôm con nằm cùng nhau trong huyệt đất lạnh lẽo.

“Tôi sợ con gái sẽ sợ hãi khi nằm đó một mình, nên muốn để con quen trước. Tôi nói với con rằng, chết không đáng sợ, ba sẽ luôn ở bên”, anh Trương chia sẻ.

Điều kỳ lạ là cô bé Lôi Lôi, còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của cái chết, lại vô tư vui đùa. Bé nắm bùn ném vào mặt cha, và tiếng cười con trẻ trong veo vang lên giữa khung cảnh của một ngôi mộ vừa đào – một hình ảnh đối lập đầy ám ảnh, khiến những người chứng kiến phải nghẹn lòng.

Khoảnh khắc hai cha con nằm dưới huyệt mộ đã vô tình được người dân địa phương ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, bức ảnh đã tạo nên một cơn chấn động lớn. Dư luận Trung Quốc sục sôi với sự cảm thông sâu sắc, xem đây là biểu tượng của “nỗi tuyệt vọng cùng cực nhưng cũng là tình yêu vĩ đại nhất”. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn vẽ lại hình ảnh mô phỏng, tăng thêm sức lan tỏa của câu chuyện.

Phép màu mang tên “máu cuống rốn” và lòng nhân ái

Câu chuyện của anh Trương Lợi Dũng đã trở thành một lời kêu gọi mạnh mẽ, thôi thúc hàng nghìn người dân Trung Quốc và quốc tế chung tay hành động. Trong vòng chưa đầy một tuần, số tiền ủng hộ đã vượt qua mốc 800.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng). Đặc biệt, một mạnh thường quân giấu tên còn tuyên bố sẵn sàng chi trả mọi chi phí điều trị nếu Lôi Lôi có thể được cứu sống.

Được hỗ trợ tài chính, vợ chồng anh Trương nhen nhóm lại hy vọng. Sau khi biết máu của cả hai vợ chồng đều không phù hợp với con gái, họ đã quyết định sinh thêm một đứa con, với hy vọng dùng máu cuống rốn của em bé thứ hai để ghép tủy cứu chị gái.

Vào năm 2018, phép màu đã thực sự xảy ra. Lôi Lôi được ghép tủy thành công từ máu cuống rốn của em trai và dần hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật. Chỉ ba tháng sau, cô bé phục hồi tốt, không còn cần truyền máu định kỳ nữa.

Hạnh phúc nở hoa trên đồi hy vọng

8 năm đã trôi qua kể từ ngày câu chuyện bi thương này gây chấn động. Cô bé Trương Tâm Lôi năm nào giờ đây đã là một học sinh lớp 3 khỏe mạnh, hoạt bát. Cô bé có sở thích múa hát và hội họa, sống vui vẻ cùng gia đình.

Cô bé năm xưa đã khỏi bệnh

Gia đình anh Trương Lợi Dũng cũng dần ổn định cuộc sống nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương.

Còn về địa điểm từng là ngôi mộ nhỏ trên sườn đồi? Nơi đó đã không còn là huyệt đất lạnh lẽo. Thay vào đó, gia đình đã trồng hoa hướng dương.

Anh Trương xúc động chia sẻ: "Khi hoa nở, tôi sẽ dẫn con đến để thấy rằng nơi này đã phủ đầy hy vọng và hạnh phúc."

Từ một cô bé tưởng chừng phải sớm tạm biệt cuộc sống, Lôi Lôi đã trở thành minh chứng sống cho sức mạnh của tình phụ tử và lòng nhân ái cộng đồng. Câu chuyện của gia đình anh Trương Lợi Dũng không chỉ dừng lại ở bi kịch, mà đã khép lại bằng một cái kết tràn ngập niềm tin và những đóa hoa hướng dương rực rỡ, nở rộ trên nền đất của một ký ức buồn.

Nguồn: Metro, Sina