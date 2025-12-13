Có 500 triệu đồng nên mua vàng hay "tranh thủ" gửi tiết kiệm hưởng lãi suất cao?

Tiết kiệm: Lợi thế rõ ràng về sự ổn định

Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại đã được điều chỉnh tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Nhiều nhà băng đang chào mức lãi suất từ 6–7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, áp dụng với khoản tiền gửi từ vài trăm triệu đồng trở lên.

Với 500 triệu đồng, nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức lãi suất 6,5%/năm, người gửi có thể nhận khoảng 16–17 triệu đồng tiền lãi. Nếu duy trì đều đặn trong cả năm và xoay vòng hợp lý, tổng lợi tức có thể đạt khoảng 30–33 triệu đồng/năm, chưa kể yếu tố an toàn cao và tính thanh khoản linh hoạt.

Ưu điểm lớn nhất của kênh tiết kiệm là dễ dự đoán dòng tiền, phù hợp với những người ưu tiên sự chắc chắn, không muốn chịu biến động mạnh của thị trường. Ngoài ra, tiền gửi ngân hàng được bảo vệ bởi cơ chế bảo hiểm tiền gửi, giúp giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là lãi suất thực (sau khi trừ lạm phát) không quá cao. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá tài sản có xu hướng tăng, tiết kiệm chủ yếu đóng vai trò giữ tiền hơn là tạo đột phá về giá trị.

Vàng: Kênh trú ẩn nhưng không dành cho "lướt sóng ngắn"

Ở chiều ngược lại, giá vàng trong nước hiện đang dao động quanh mức 153 triệu đồng/lượng – vùng giá cao nhất từ trước đến nay. Với 500 triệu đồng, nhà đầu tư có thể mua khoảng 3–3,2 lượng vàng, chưa tính chênh lệch mua – bán.

Vàng từ lâu được coi là tài sản trú ẩn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát khó lường và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn còn nhiều biến số. Về dài hạn, vàng thường giữ được giá trị thực của tài sản, nhất là khi so sánh với tiền mặt.

Tuy nhiên, ở vùng giá cao kỷ lục, rủi ro lớn nhất của vàng nằm ở thời điểm mua. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán trong nước hiện khá cao, có thể lên tới vài triệu đồng mỗi lượng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mua vàng để nắm giữ ngắn hạn, nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái "lỗ kỹ thuật" ngay khi giao dịch.

Ngoài ra, vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ như tiết kiệm. Giá trị gia tăng – nếu có – phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá trong tương lai, vốn chịu tác động mạnh từ yếu tố tâm lý và chính sách vĩ mô toàn cầu.

Nên chọn kênh nào với 500 triệu đồng?

Thực tế, câu trả lời không nằm ở việc chọn "một trong hai", mà phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng người.

Nếu mục tiêu là bảo toàn vốn, có kế hoạch chi tiêu trong 6–12 tháng tới, hoặc cần dòng tiền ổn định, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh lãi suất đang ở mức khá tốt so với mặt bằng chung vài năm gần đây.

Ngược lại, nếu xác định nắm giữ trung và dài hạn (từ 2–3 năm trở lên), không chịu áp lực thanh khoản và muốn phân bổ tài sản để phòng ngừa rủi ro lạm phát, vàng vẫn có chỗ đứng trong danh mục, dù cần thận trọng về thời điểm giải ngân.

Một phương án được nhiều chuyên gia khuyến nghị là chia nhỏ dòng tiền. Với 500 triệu đồng, nhà đầu tư có thể gửi tiết kiệm khoảng 60–70% để đảm bảo an toàn và dòng tiền, phần còn lại phân bổ vào vàng như một lớp bảo vệ tài sản dài hạn. Cách làm này giúp giảm rủi ro "đặt cược" vào một kênh duy nhất, đồng thời tận dụng được ưu điểm của cả hai.

Trong giai đoạn hiện nay, gửi tiết kiệm mang lại sự chắc chắn và phù hợp với phần lớn người dân có tâm lý thận trọng. Vàng vẫn là kênh tích sản dài hạn, nhưng không còn hấp dẫn với chiến lược mua nhanh – bán sớm ở vùng giá cao.

Với 500 triệu đồng, điều quan trọng không chỉ là chọn kênh đầu tư, mà là xác định rõ mục tiêu sử dụng tiền và phân bổ hợp lý để vừa bảo toàn tài sản, vừa có dư địa tăng trưởng trong dài hạn.