Có 4 thứ không nên đem tặng người khác, để phúc lộc còn lại cho con cháu: Nhiều người chưa biết nên vô tình phạm phải

Người xưa quan niệm, một gia đình muốn hưng thịnh không chỉ cần biết tích lũy tiền bạc mà còn phải biết giữ gìn phúc khí, nền nếp và những giá trị thuộc về gia đình.

Trong cuộc sống, có những người rất hào phóng với người ngoài, sẵn sàng giúp đỡ, nhường nhịn, thậm chí hy sinh lợi ích của bản thân để người khác được vui lòng. Đó vốn là điều đáng quý, nhưng không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện trao đi. Có những điều càng dễ dàng cho đi, bản thân và gia đình càng dễ chịu thiệt thòi.

Người xưa quan niệm, một gia đình muốn hưng thịnh không chỉ cần biết tích lũy tiền bạc mà còn phải biết giữ gìn phúc khí, nền nếp và những giá trị thuộc về gia đình. Bởi vậy, có 4 thứ không nên tùy tiện đem tặng người khác.

Ảnh minh hoạ

1. Đừng đem lòng tốt trao nhầm người

Lòng tốt là điều đáng trân trọng, nhưng không phải ai cũng biết đón nhận và trân quý nó.

Trong cuộc sống, có người thấy người khác khó khăn liền nhiệt tình giúp đỡ, cho vay tiền, đứng ra bảo lãnh hoặc nhiều lần bỏ qua lỗi lầm của đối phương. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng giúp được ai thì giúp. Nhưng nếu gặp người không biết điều, sự tử tế ấy đôi khi lại trở thành cơ hội để đối phương lợi dụng.

Đáng nói, khi một người quá mải mê lo chuyện của người ngoài, gia đình họ có thể là nơi phải gánh chịu những hệ quả đầu tiên. Tiền bạc dành dụm cho con cái bị đem đi giúp người khác, thời gian dành cho vợ chồng, cha mẹ bị tiêu hao bởi những mối quan hệ không cần thiết.

Vì vậy, sống tốt không có nghĩa là phải giúp tất cả mọi người. Lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo, biết ai thực sự cần giúp và đâu là giới hạn mình không nên bước qua.

2. Đừng đem chuyện riêng của gia đình kể cho người ngoài

Có những người xem việc chia sẻ chuyện gia đình với bạn bè, hàng xóm là cách giải tỏa tâm trạng. Vợ chồng bất hòa, con cái không nghe lời, kinh tế khó khăn hay những mâu thuẫn giữa các thành viên đều được đem ra kể với người ngoài.

Nhưng không phải ai lắng nghe cũng thực sự mong điều tốt đẹp cho mình. Có người nghe xong rồi quên, cũng có người ghi nhớ để làm câu chuyện bàn tán, thậm chí sử dụng những thông tin ấy vào thời điểm không ai ngờ tới.

Một gia đình muốn giữ được sự yên ổn cần có những ranh giới riêng tư. Chuyện nội bộ nên được giải quyết giữa những người có trách nhiệm, thay vì biến thành đề tài để người ngoài bình phẩm.

Đặc biệt, cha mẹ cũng cần bảo vệ sự riêng tư của con cái. Những lỗi lầm, điểm yếu hay chuyện khó nói của trẻ không nên tùy tiện kể cho người khác, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sự tự tin của con.

3. Đừng đem vận may và cơ hội của mình nhường cho người khác vì cả nể

Trong các mối quan hệ, không ít người có thói quen nhường nhịn quá mức. Cơ hội tốt đến với mình nhưng vì ngại mất lòng mà nhường cho người khác. Công sức mình bỏ ra nhưng khi được ghi nhận lại không dám đứng lên bảo vệ quyền lợi. Thậm chí, có người còn thường xuyên nhận phần thiệt về mình chỉ để giữ hòa khí.

Nhường nhịn đôi khi là biểu hiện của sự rộng lượng, nhưng nhường nhịn không có giới hạn lại dễ khiến người khác xem đó là điều hiển nhiên.

Một người không biết trân trọng cơ hội của bản thân cũng khó có thể xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình. Cha mẹ cần làm việc, tích lũy và phát triển năng lực để tạo nền tảng tốt hơn cho con cái, thay vì liên tục hy sinh những điều chính đáng chỉ vì sợ người khác phật lòng.

Biết bảo vệ quyền lợi của mình không phải ích kỷ. Đó là cách mỗi người chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và những người thân yêu.

4. Đừng đem sự bình yên của gia đình đánh đổi để làm hài lòng người ngoài

Có những người luôn muốn được tất cả mọi người yêu quý. Họ ngại từ chối những lời nhờ vả, sợ bị đánh giá là sống không tình nghĩa, thường xuyên tham gia những cuộc vui hay gánh vác những việc vốn không thuộc trách nhiệm của mình.

Để rồi khi trở về nhà, họ không còn đủ thời gian và năng lượng dành cho người thân. Vợ chồng ít trò chuyện, con cái thiếu sự quan tâm, cha mẹ già không có người chăm sóc.

Trong khi đó, gia đình mới là nơi cần được ưu tiên vun đắp. Một lời từ chối đúng lúc với người ngoài đôi khi lại là cách bảo vệ thời gian, sức lực và tình cảm dành cho những người quan trọng nhất.

Không phải mối quan hệ nào cũng cần duy trì bằng sự hy sinh. Người thực sự trân trọng mình sẽ hiểu những giới hạn chính đáng, còn người chỉ muốn nhận lấy lợi ích thường khó hài lòng dù mình đã cố gắng đến đâu.

Suy cho cùng, phúc lộc của một gia đình không nằm ở việc giữ khư khư mọi thứ cho riêng mình, càng không phải cứ kiêng kỵ vài điều là con cháu tự nhiên được hưởng giàu sang. Điều quan trọng là biết sống tử tế nhưng không dễ dãi, biết giúp người nhưng không để bản thân và gia đình chịu thiệt, biết giữ gìn những giá trị riêng tư và trân trọng những người thực sự ở bên mình.

Bởi đôi khi, điều cần giữ lại không phải tiền bạc hay vật chất, mà chính là lòng tự trọng, sự bình yên và nền tảng tốt đẹp mà mỗi thế hệ có trách nhiệm trao lại cho thế hệ sau.