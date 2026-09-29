Có 4 đứa con nhưng lúc nằm viện đứa nào cũng bận, tôi tuyên bố 1 việc mà chúng nó tranh nhau sang thăm

Không ngờ chuyện ấy vừa lọt đến tai các con, thái độ của cả nhà thay đổi hẳn.

Vợ chồng tôi có 4 người con, hai trai hai gái. Các con đều đã lập gia đình, có công việc và cuộc sống riêng. Trước đây tôi vẫn nghĩ con cái trưởng thành thì bận rộn cũng là chuyện bình thường, chỉ cần lúc bố mẹ cần vẫn có mặt là được.

Nhưng rồi có một lần, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác nằm viện mà bên cạnh chỉ có hai vợ chồng già.

Hôm ấy chồng tôi bị đau phải nhập viện, còn tôi mấy ngày sau cũng đổ bệnh vì thức đêm chăm ông. Tôi gọi cho các con báo tình hình. Đứa thì bảo đang vào mùa cao điểm công việc, đứa nói con nhỏ ốm, đứa khác lại đang đi công tác. Cuối cùng chẳng ai thu xếp vào được.

Hai vợ chồng tôi tự lo cho nhau. Tôi đi lấy thuốc cho ông, ông khỏe hơn một chút lại dìu tôi xuống căng tin mua đồ ăn. Có hôm cả hai mệt quá, chỉ biết nằm trên hai chiếc giường bệnh, nhìn nhau rồi thở dài.

Ảnh minh họa

Ra viện rồi, cuộc sống vẫn vậy. Các con gọi điện hỏi han thì có, nhưng về nhà thì rất ít. Có khi vài tháng mới đủ mặt một lần.

Sau chuyện đó, vợ chồng tôi bàn nhau nếu sau này có chia đất cho các con thì cứ để đến khi thật sự cần mới tính. Chúng tôi vẫn còn khỏe, tài sản là thứ cuối cùng có thể tự quyết định, không nhất thiết phải chia sớm.

Không ngờ chuyện ấy vừa lọt đến tai các con, thái độ của cả nhà thay đổi hẳn.

Cuối tuần nào cũng thấy xe của các con lần lượt đỗ trước cửa. Con trai đưa vợ về, con gái cũng đưa chồng và các cháu về. Nhà đang vắng vẻ bỗng lúc nào cũng đông người. Ban đầu tôi còn vui vì nghĩ chắc các con nhớ bố mẹ.

Nhưng rồi tôi nhận ra những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là chuyện mảnh đất. Có đứa còn bảo bố mẹ cứ chia sớm đi, để sau này khỏi phải tranh cãi. Một đứa khác nói tuổi chúng tôi cũng lớn rồi, đất đai để lại cuối cùng cũng là của con, giữ mãi làm gì.

Tôi nghe mà chạnh lòng. Tôi không tiếc đất. Nếu các con thật sự cần, tôi sẵn sàng chia. Nhưng điều khiến tôi buồn là lúc bố mẹ nằm viện, chẳng ai có thời gian; đến khi nghe nói có tài sản thì cả nhà lại tự nhiên thu xếp được thời gian về đều đặn.

Tối đó, tôi nói với chồng: “Ông cứ khoan chia. Không phải vì mình tiếc, mà tôi muốn biết nếu không có mấy mảnh đất ấy, các con có còn nhớ đường về nhà không”.

Chồng tôi im lặng khá lâu rồi gật đầu.

Tôi nghĩ con cái có gia đình riêng, có áp lực riêng là điều cha mẹ phải hiểu. Nhưng hiếu thảo không nhất thiết phải là chuyện lớn lao. Một cuộc điện thoại lúc bố mẹ nằm viện, một buổi về thăm nhà, hay đơn giản là hỏi xem ông bà có cần gì không cũng đã đủ khiến người già thấy mình không bị bỏ lại.

Tôi vẫn sẽ chia tài sản cho các con, chỉ là chưa phải bây giờ. Tôi muốn khi trao đi, đó là món quà của tình thân chứ không phải cái giá để đổi lấy những lần con cái về thăm bố mẹ. Có thể tôi đang giận nên nghĩ nhiều. Nhưng nếu là mọi người, mọi người có tiếp tục chia đất ngay cho các con trong hoàn cảnh này không?