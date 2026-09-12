HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Có 300 triệu gửi BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank, nhận về bao nhiêu tiền lãi?

Thu Thủy
|

Cùng một khoản tiền gửi 300 triệu đồng, số tiền lãi nhận về có thể chênh nhau hàng triệu đến hàng chục triệu đồng. Tất cả tùy vào việc chọn gửi tại quầy, gửi trực tuyến, gửi ngân hàng nào, hay gặp đúng chương trình ưu đãi lãi suất tại một số chi nhánh.

Gửi tại quầy thông thường

Đối với biểu lãi suất thông thường tại quầy được niêm yết trên website hiện nay, ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn, Agribank niêm yết lãi suất cao hơn ba ngân hàng còn lại.

Chẳng hạn kỳ hạn 6 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 4%/năm, tương đương 6 triệu đồng tiền lãi cho 300 triệu đồng gửi vào. Cùng kỳ hạn này, VietinBank, Vietcombank và BIDV niêm yết 3,5%/năm, tương đương 5,25 triệu đồng, thấp hơn Agribank 750.000 đồng.

Khoảng cách thu hẹp dần và biến mất từ kỳ hạn 12 tháng trở đi, khi cả bốn ngân hàng cùng niêm yết một mức lãi suất. Với 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng, tiền lãi nhận về là 17,7 triệu đồng. Với kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi là 36 triệu đồng.

Có 300 triệu gửi tại BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank, nhận về bao nhiêu tiền lãi? - Ảnh 1.

Gửi trực tuyến lãi suất cao hơn

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 11/9 lại hoàn toàn giống nhau ở cả bốn ngân hàng, ở tất cả các kỳ hạn được khảo sát và cũng cao hơn đáng kể so với gửi thông thường tại quầy.

Trong đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tại những ngân hàng này được áp dụng mức tối đa 4,75%/năm. Khách hàng nhận về hơn 3,5 triệu tiền lãi sau khi đáo hạn.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trực tuyến là 6,8%/năm, tương đương 20,4 triệu đồng tiền lãi cho 300 triệu đồng gửi vào, cao hơn 2,7 triệu đồng so với gửi tại quầy (17,7 triệu đồng).

Có 300 triệu gửi tại BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank, nhận về bao nhiêu tiền lãi? - Ảnh 2.

Ưu đãi tới 8%/năm

Ngoài biểu lãi suất niêm yết chung, một số chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng này có thể áp dụng lãi suất ưu đãi lên tới 8%/năm. Mức này không cố định, mà tùy theo chương trình khuyến mãi tại từng thời điểm.

Nếu tiếp cận được mức 8%/năm, gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng sẽ sinh lời 24 triệu đồng khi đáo hạn, cao hơn 6,3 triệu đồng so với gửi tại quầy (17,7 triệu đồng).

Ở kỳ hạn 24 tháng, cùng với lãi suất ưu đãi 8%/năm, 300 triệu đồng gửi tiết kiệm sẽ sinh lời 48 triệu đồng khi đáo hạn, cao hơn 12 triệu đồng so với gửi tại quầy (36 triệu đồng).


Tags

Agribank

BIDV

Vietcombank

Lãi suất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại