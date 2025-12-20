Có 3 điều đàn ông không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu, tôi đang vô cùng hối tiếc

Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Lương (71 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Tôi từng hình dung nghỉ hưu là quãng thời gian thảnh thơi nhất đời người. Sau hàng chục năm làm việc không ngơi nghỉ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận những ngày sống chậm, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, khi bước qua cánh cửa nghỉ hưu, tôi mới nhận ra: nếu không chuẩn bị kỹ, đây không hẳn là khởi đầu của an nhàn, mà có thể là điểm bắt đầu của những hối tiếc âm thầm.

Tôi kể lại câu chuyện của mình không phải để than vãn, mà để cảnh tỉnh. 3 điều mà theo trải nghiệm cá nhân, đàn ông không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu. Đáng tiếc, tôi đã lần lượt mắc phải cả 3.

Thứ nhất, cắt đứt nhịp sống xã hội, thu mình trong bốn bức tường

Những tháng đầu nghỉ hưu, tôi tự cho phép mình “nghỉ ngơi tuyệt đối”. Tôi không dậy sớm, không có lịch hẹn, cũng dần từ chối các cuộc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũ. Tôi nghĩ đó là quyền lợi chính đáng sau nhiều năm cống hiến. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cảm giác trống trải bắt đầu xuất hiện.

Con cái bận rộn với công việc riêng, bạn đời có nhịp sinh hoạt của mình, còn tôi loay hoay giữa những ngày dài không mục tiêu. Khi mối liên kết xã hội bị thu hẹp, tôi rơi vào trạng thái cô đơn, dù vẫn sống giữa gia đình. Điều tôi hối tiếc là đã không chủ động duy trì những mối quan hệ cũ, tham gia các câu lạc bộ, hoạt động cộng đồng hay đơn giản là giữ thói quen gặp gỡ, trò chuyện. Nghỉ hưu không có nghĩa là rút lui khỏi xã hội.

Thứ hai, xem nhẹ sức khỏe, coi việc đau ốm là “chuyện tuổi già”

Khi còn đi làm, tôi có lịch khám sức khỏe định kỳ, ăn uống tương đối điều độ. Kể từ khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu buông lỏng bản thân: ăn uống thất thường, vận động ít dần. Vi thế những dấu hiệu mệt mỏi hay đau nhức dần xuất hiện. Tuy nhiên, tôi lại gạt đi những triệu chứng cảnh báo bằng suy nghĩ: “Già rồi, ai chẳng thế”.

Chỉ đến khi sức khỏe xuống dốc rõ rệt, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Sau nghỉ hưu, cơ thể không còn được “kéo đi” bởi công việc. Nếu bạn không chủ động vận động và chăm sóc, sức khỏe sẽ suy giảm rất nhanh. Đàn ông vốn có thói quen chịu đựng, ít kêu ca, nên càng dễ bỏ qua những cảnh báo sớm. Điều tôi tiếc nuối là đã không xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh ngay từ ngày đầu nghỉ hưu: tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học và kiểm tra sức khỏe nghiêm túc.

Thứ ba, buông bỏ vai trò trong gia đình, sống thụ động và phụ thuộc

Một sai lầm khác, cũng là sai lầm lớn nhất của tôi, là nghĩ rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với việc “xong trách nhiệm”. Tôi phó mặc mọi việc trong nhà cho vợ, từ chi tiêu, chăm sóc cháu đến các quyết định gia đình. Dần dần, tôi trở thành người ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình.

Sự thụ động ấy không chỉ khiến tôi mất đi cảm giác có ích, mà còn vô tình tạo ra khoảng cách với người thân. Đàn ông sau khi nghỉ hưu, nếu không tiếp tục giữ cho mình một vai trò nhất định, rất dễ rơi vào tâm lý tự ti, cáu gắt, thậm chí cảm thấy mình trở nên thừa thãi. Nhìn lại, tôi hối tiếc vì đã không chủ động san sẻ việc nhà, hỗ trợ con cái, dành thời gian chất lượng cho gia đình. Đó là những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại giúp người nghỉ hưu giữ được vị thế và sự cân bằng tinh thần.

Tóm lại, nghỉ hưu không phải là dấu chấm, mà là một chặng đường mới mở ra, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc không kém giai đoạn đi làm. Để sửa những sai lầm, tôi đang học cách kết nối với mọi người, chăm sóc sức khỏe của bản thân và sống có trách nhiệm hơn.