HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Có 200 triệu gửi tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank nhận về bao nhiêu tiền lãi?

Thu Thủy
|

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại cả bốn ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hiện nay khá đồng đều.

Theo khảo sát, lãi suất tiền gửi tại những ngân hàng này phổ biến 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho 6 và 9 tháng, 6,8%/năm cho 12 và 18 tháng.

Nếu gửi 200 triệu đồng và chọn kỳ hạn ngắn nhất là 3 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được khi đáo hạn là 2,38 triệu đồng, tương đương mỗi tháng nhận về khoảng 0,79 triệu đồng. Mức lãi này thấp nhất trong các lựa chọn, nhưng đổi lại khách hàng có thể rút tiền và xoay vòng vốn sau 3 tháng, phù hợp với người chưa có kế hoạch tài chính dài hạn hoặc cần dự phòng thanh khoản.

Kéo dài kỳ hạn lên 6 tháng, lãi suất tăng lên 6,6%/năm, giúp khoản tiền gửi 200 triệu đồng sinh lãi 6,6 triệu đồng, bình quân mỗi tháng khoảng 1,1 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 9 tháng, lãi suất giữ nguyên 6,6%/năm nên mức lãi bình quân mỗi tháng vẫn khoảng 1,1 triệu đồng, nhưng vì thời gian gửi dài hơn nên tổng số tiền lãi nhận được khi đáo hạn tăng lên thành 9,9 triệu đồng.

- Ảnh 1.
TIN LIÊN QUAN

Kỳ hạn 12 tháng đưa lãi suất lên mức cao nhất trong biểu niêm yết phổ biến là 6,8%/năm. Với số tiền gốc 200 triệu đồng, tổng lãi nhận được sau một năm là 13,6 triệu đồng, tương đương bình quân khoảng 1,13 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chọn kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất áp dụng vẫn là 6,8%/năm nên lãi bình quân mỗi tháng không đổi, nhưng tổng số tiền lãi khi đáo hạn sẽ lên tới 20,4 triệu đồng nhờ thời gian gửi kéo dài thêm 6 tháng.

- Ảnh 2.

Đáng chú ý, người gửi tiền có thể cân nhắc thêm là trong một số giai đoạn triển khai chương trình khuyến mãi, các ngân hàng này có thể áp dụng mức lãi suất ưu đãi khoảng 8%/năm cho một số đối tượng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6-12 tháng. Nếu tiếp cận được mức lãi suất này, khoản tiền gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng có thể mang lại tổng lãi lên tới 16 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức lãi suất niêm yết phổ biến ở cùng kỳ hạn.

Tags

Lãi suất

gửi tiết kiệm

VietinBank

Agribank

BIDV

Vietcombank

200 triệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại