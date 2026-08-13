Có 10 triệu đồng thì mua mẫu máy Trung Quốc này còn xứng đáng hơn iPhone hay Samsung

Nếu gạt bỏ yếu tố thương hiệu, sự xuất hiện của các mẫu điện thoại Trung Quốc đang tạo nên một cuộc "lật đổ" đúng nghĩa.

Trong phân khúc smartphone tầm trung tiệm cận 10 triệu đồng, tâm lý chung của không ít người tiêu dùng Việt vẫn là tìm đến những cái tên quen thuộc như Apple hay Samsung.

Tuy nhiên, nếu gạt bỏ yếu tố thương hiệu để nhìn nhận một cách sòng phẳng dưới góc độ hiệu năng và trải nghiệm sử dụng, sự xuất hiện của các mẫu điện thoại Trung Quốc đang tạo nên một cuộc "lật đổ" đúng nghĩa.

Một trong những ví dụ là Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Với mức giá chưa tới 10 triệu đồng, chiếc smartphone này không chỉ mang đến thông số cấu hình vượt tầm giá mà còn khẳng định sự chỉn chu, tin cậy từ thương hiệu Xiaomi – hãng công nghệ vốn đã quá quen thuộc và chinh phục được niềm tin của đông đảo người dùng Việt trong nhiều năm qua.

Cấu hình "hủy diệt" trong tầm giá 10 triệu

Điều khiến Redmi Note 15 Pro trở thành hiện tượng chính là việc Xiaomi đã đưa những thông số kỹ thuật vốn chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt đỏ xuống một chiếc máy tầm trung.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, màn hình AMOLED 6.83 inch đạt độ phân giải 1.5K sắc nét, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa chạm ngưỡng 3200 nits đã hoàn toàn đè bẹp các đối thủ cùng phân khúc. Nhờ đó, máy cho khả năng hiển thị vô cùng rực rỡ, mượt mà và rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt ban trưa.

Sức mạnh bên trong của Redmi Note 15 Pro được gánh vác bởi vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Ultra sản xuất trên tiến trình 4nm tân tiến, kết hợp cùng dung lượng RAM khởi điểm từ 8GB và bộ nhớ trong tối thiểu 256GB. Cấu hình này không chỉ dư sức xử lý nhẹ nhàng các tác vụ đa nhiệm thường nhật mà còn cân tốt các tựa game đồ họa nặng mà không gặp hiện tượng giật lag hay quá nhiệt.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng duy trì năng lượng của thiết bị cũng thuộc hàng "khủng" với viên pin dung lượng lên tới 6580 mAh. Người dùng hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng cường độ cao suốt hai ngày liền mà không cần lo lắng tìm chỗ cắm sạc. Kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh 45W và độ bền chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69K, chiếc máy mang lại sự an tâm tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh sử dụng.

So với iPhone 13: Redmi Note 15 Pro đè bẹp về trải nghiệm thị giác và viên pin

Đặt lên bàn cân so sánh với iPhone 13 – mẫu máy cũ của Apple đang có giá bán nhỉnh hơn khoảng vài triệu đồng – Redmi Note 15 Pro thể hiện sự vượt trội rõ rệt ở nhiều khía cạnh trải nghiệm thực tế.

Thứ nhất là ở màn hình. Trong khi iPhone 13 vẫn dậm chân tại chỗ với màn hình "tai thỏ" tần số quét 60Hz truyền thống, Redmi Note 15 Pro mang đến không gian hiển thị tràn viền hiện đại cùng tần số quét 120Hz siêu mượt. Trải nghiệm cuộn trang, xem video hay thao tác vuốt chạm trên đại diện của Xiaomi mang lại sự khác biệt "một trời một vực".

Thứ hai là về hệ thống camera và thời lượng pin. Redmi Note 15 Pro sở hữu cảm biến chính lên tới 200MP tích hợp chống rung quang học OIS, cho khả năng thu lại chi tiết cực cao và linh hoạt hơn hẳn cụm camera 12MP của iPhone 13. Đặc biệt, viên pin 6580 mAh của Redmi Note 15 Pro dễ dàng vượt qua dung lượng pin khiêm tốn của đại diện nhà Táo, giúp người dùng thoát khỏi nỗi lo sạc pin nhiều lần trong ngày.

So với Samsung Galaxy A57: Vượt trội về tốc độ sạc và dung lượng pin

Khi đối đầu với đối thủ trực tiếp cùng phân khúc tầm trung là Samsung Galaxy A57, Redmi Note 15 Pro tiếp tục cho thấy sự hào phóng của Xiaomi trong việc trang bị phần cứng.

Mặc dù Galaxy A57 sở hữu màn hình Super AMOLED+ chất lượng cùng thiết kế mỏng nhẹ, mẫu máy nhà Samsung lại dừng lại ở viên pin 5000 mAh. Con số này hoàn toàn lép vế trước dung lượng 6580 mAh trên Redmi Note 15 Pro, vốn cung cấp thêm từ vài giờ đến nửa ngày sử dụng liên tục.

Bên cạnh đó, độ sáng màn hình đỉnh 3200 nits của Redmi Note 15 Pro cũng vượt trội hơn mức 1900 nits trên Galaxy A57, giúp việc quan sát hình ảnh ngoài trời trở nên dễ dàng và chuẩn xác hơn hẳn. Xét về tổng thể sức mạnh phần cứng trên giá thành, sản phẩm của Xiaomi thể hiện sự tối ưu rõ rệt khi người dùng không phải trả thêm "tiền thương hiệu" để nhận lại những thông số cao cấp.

Thay vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn để mua lại một chiếc iPhone đời cũ đã lỗi thời về công nghệ màn hình và pin, hay chấp nhận những thông số vừa đủ trên các dòng máy tầm trung khác, Redmi Note 15 Pro mang lại giá trị sử dụng thực tế hơn. Một màn hình xuất sắc, thời lượng pin sử dụng thả ga, camera độ phân giải cực cao cùng sự bảo chứng về độ bền đến từ thương hiệu Xiaomi danh tiếng – chiếc smartphone này chứng minh rằng với 10 triệu đồng trong tay, người dùng hoàn toàn có quyền đòi hỏi một thiết bị toàn diện và vượt trội nhất.

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu không quá bận tâm đến thương hiệu hay hệ sinh thái vốn không có đối thủ của iPhone hay Samsung, điện thoại từ Xiaomi là lựa chọn thực dụng hơn cả.