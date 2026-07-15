Có 1 mỹ nhân ai nhìn cũng nghĩ "không đóng phim 18+ quá phí": Body khó thở thật sự, đã thế còn đẹp điên người

Mỹ nhân này vừa đẹp vừa có body quyến rũ. Cô không ngại đóng cảnh nóng để mang lại trải nghiệm xem phim tốt nhất cho khán giả.

Anne Hathaway từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Hollywood. Sở hữu gương mặt đẹp cổ điển, thần thái sang trọng cùng vóc dáng quyến rũ, nữ minh tinh luôn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, không ít khán giả còn nhận xét rằng: "Mỹ nhân này không đóng phim 18+ thì phí", bởi vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa cuốn hút của cô đặc biệt phù hợp với những vai diễn đòi hỏi nhiều cảm xúc và sức hấp dẫn ngoại hình trên màn ảnh.

Anne Hathaway trong phim Mother Mary (2026).

Thực tế, Anne Hathaway cũng từng góp mặt trong không ít phim 18+ của Hollywood. Nữ diễn viên luôn sẵn sàng thực hiện những phân cảnh táo bạo nếu điều đó giúp khắc họa nhân vật chân thực hơn và mang lại hiệu quả cảm xúc cho tác phẩm. Chính sự chuyên nghiệp cùng khả năng diễn xuất tinh tế đã giúp cô ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim dành cho khán giả trưởng thành.

Những phim 18+ nổi bật nhất mà Anne Hathaway từng tham gia có thể kể đến như Mother Mary (2026), The Last Thing He Wanted (2020), Love and Other Drugs (2010), Havoc (2005) và Brokeback Mountain (2005). Đặc biệt, Love and Other Drugs từng gây chú ý khi Anne Hathaway có màn kết hợp đầy ăn ý với Jake Gyllenhaal, còn Brokeback Mountain là một trong những tác phẩm kinh điển, góp phần khẳng định thực lực diễn xuất của nữ minh tinh từng đoạt giải Oscar.

Anne Hathaway thời đóng Love and Other Drugs (2010)

Anne Hathaway là một trong những biểu tượng của nhan sắc và sự quyến rũ tại Hollywood.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện tại các sự kiện quảng bá bom tấn The Odyssey. Ở tuổi 43, cô khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng quyến rũ dù đang mang bầu. Đáng chú ý, cô cũng là một trong những diễn viên góp mặt trong phim.

Ở bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope - người vợ chung thủy luôn chờ đợi vị anh hùng Odysseus trở về sau hành trình kéo dài nhiều năm. Vai Odysseus do Matt Damon đảm nhận. Dù cho The Odyssey là một tác phẩm thuộc thể loại sử thi - hành động - thần thoại, khán giả vẫn có lý do để chờ đợi màn "kết duyên" của hai ngôi sao đình đám.

Khán giả chờ đợi màn tái xuất của Anne Hathaway trong The Oddysey.

The Odyssey sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn thế giới từ ngày 17/7, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Dù gây ra nhiều tranh cãi về một số lựa chọn casting, tuy nhiên với tên tuổi của Christopher Nolan cùng dàn diễn viên đình đám, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành cú hit phòng vé của năm 2026.

nguồn: iMDB