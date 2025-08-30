Ukraine phá hủy cầu Nga

Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy hai cây cầu bên trong lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng một số máy bay không người lái giá rẻ để tấn công vào các kho mìn và đạn dược mà phía Nga cất giấu tại đó.

Theo quân đội Ukraine, hai cây cầu này nằm gần khu vực Kharkiv, vốn được lực lượng Nga dùng để tiếp tế cho tiền tuyến. Do có ý nghĩa chiến lược, các cây cầu đã được rải mìn để phòng trường hợp Ukraine bất ngờ mở cuộc tiến công, Nga có thể cho nổ nhằm ngăn chặn.

Trong vụ việc lần này, Ukraine đã phát hiện vị trí cất giấu số mìn và biến chúng thành lợi thế cho mình. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 của Ukraine – đơn vị trực tiếp thực hiện chiến dịch – cho CNN biết họ bắt đầu theo dõi chặt chẽ các cây cầu sau khi phát hiện những hoạt động bất thường xung quanh.

Ukraine phát hiện kho mìn Nga giấu dưới chân cầu. Nguồn: CNN

“Rõ ràng là có điều gì đó diễn ra ở đó. Chúng tôi không thể sử dụng máy bay không người lái trinh sát thông thường để bay dưới gầm cầu vì tín hiệu sẽ mất ngay lập tức, nên đã triển khai một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất được trang bị cáp quang,” một đại diện lữ đoàn chia sẻ với CNN.



Đoạn video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy nó tiếp cận cây cầu và phát hiện một kho lớn mìn chống tăng cùng nhiều loại đạn dược khác, được che sơ sài bằng một tấm vải. “Chúng tôi nhìn thấy số mìn và đã quyết định tấn công,” vị đại diện cho biết thêm.

Video kết thúc khi chiếc máy bay không người lái lao thẳng vào kho chứa, ngay sau đó một đoạn phim quay từ xa cho thấy vụ nổ lớn xảy ra.

“Sau đó, chúng tôi tiến hành kiểm tra cây cầu còn lại. Nó cũng bị gài mìn, và chúng tôi tiếp tục tấn công,” đại diện lữ đoàn nói. “Chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội và nắm lấy nó.”

Việc phá hủy thành công hai cây cầu – cùng với cách thực hiện táo bạo – được xem là một tin tốt hiếm hoi đối với Kiev, trong bối cảnh quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn khi Nga tiếp tục tiến lên, trong khi các nỗ lực đàm phán ngừng bắn vẫn bế tắc. Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào về các vụ tấn công này.

Máy bay không người lái giá rẻ phát huy tác dụng

Đại diện Lữ đoàn 58 cho biết, những chiếc máy bay không người lái sử dụng trong chiến dịch chỉ có giá từ 25.000 đến 30.000 hryvnia (tương đương 600–725 USD). Như vậy, đây là các cuộc tấn công có chi phí cực kỳ thấp, nhất là so với việc phá hủy cầu từ xa vốn thường đòi hỏi đạn dẫn đường đắt đỏ và hệ thống phóng phức tạp như tên lửa hoặc máy bay.

Trước đây, Ukraine từng dùng Hệ thống Pháo phản lực Cơ động Cao (HIMARS) do phương Tây cung cấp để đánh sập cầu tại khu vực Kursk, Nga. Đây là loại vũ khí đắt tiền – chẳng hạn, Đức đã mua ba bệ phóng HIMARS từ Mỹ để viện trợ cho Ukraine với tổng chi phí 30 triệu USD, trong khi mỗi quả tên lửa cũng có giá hàng chục nghìn USD.

Dù vậy, đây không phải lần đầu tiên Ukraine chứng minh hiệu quả của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất nhỏ gọn và tương đối rẻ. Hồi tháng 6, lực lượng Ukraine cũng đã sử dụng loại UAV này để phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục máy bay Nga, khi chúng được bí mật vận chuyển bằng xe tải đến gần các sân bay quân sự của Nga.

Theo CNN