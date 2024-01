Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào Bầu cử Tổng thống Mỹ

Hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nguồn thạo tin nói với CNN, lời đảm bảo này đã được Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc lại với Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Biden vào cuối tuần qua.

Theo nguồn tin của CNN, trong cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ ở California với ông Tập Cận Bình hồi tháng 11/2023, Tổng thống Biden đã nêu ra vấn đề về khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ.

Sau đó, trong cuộc gặp cuối tuần trước tại Thái Lan với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nhắc lại vấn đề này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Tân Hoa xã

Nguồn tin chỉ ra, ông Vương Nghị đưa ra lời đảm bảo tương tự với ông Sulivan như ông Tập đã đảm bảo với ông Biden rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Nguồn tin cũng cho biết, khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ đã nhiều lần được đề cập tại các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước trong những tháng gần đây. CNN đánh giá, những cuộc thảo luận này cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc và cũng cho thấy mức độ cảnh giác của Mỹ trước việc nước ngoài can thiệp vào bầu cử nội bộ nước này.

Mỹ lo ngại đe dọa an ninh mạng

CNN nhận định, ngay cả khi Trung Quốc có những cam kết với cuộc bầu cử Mỹ 2024, lực lượng tin tặc từ Trung Quốc vẫn được đánh giá là có khả năng ảnh hưởng lớn tới cơ sở hạ tầng mạng của Mỹ.

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ gần đây đã công khai cảnh báo các hacker Trung Quốc xâm nhập vào mạng máy tính trong lĩnh vực hàng hải và vận tải của họ.

CNN đưa tin hôm 29/1 rằng FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã dùng lệnh của tòa án cho phép Bộ Tư pháp cập nhật các phần mềm được sử dụng bởi hàng nghìn thiết bị ở Mỹ dễ bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công. Tuy nhiên mối đe dọa được nhận định là vẫn hiện hữu.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận về việc có hay không câu chuyện khả năng Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ xuất hiện trong các cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình và cuộc gặp giữa Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan và Ngoại trưởng Vương Nghị.