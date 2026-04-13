CNBC: Có tin sắp chuyển giao vũ khí cho Iran, ông Trump dọa áp mức thuế "gây choáng váng" với Trung Quốc

Thư Nghiêm |

Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc sắp chuyển giao vũ khí cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp mức thuế quan 50% đối với Trung Quốc, sau khi xuất hiện một báo cáo cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị bàn giao một lô hệ thống phòng không mới cho Iran, CNBC đưa tin.

“Tôi thấy có tin Trung Quốc cung cấp cho [Iran] tên lửa vác vai... cái gọi là tên lửa vác vai, tên lửa phòng không. Tôi nghi họ sẽ làm điều đó... Nếu chúng ta phát hiện họ làm vậy, họ sẽ phải chịu mức thuế 50%, một con số gây choáng váng. Đó là một con số khổng lồ”, ông Trump tuyên bố khi trả lời câu hỏi về việc liệu lời đe dọa áp thuế trước đây đối với các quốc gia cung cấp thiết bị quân sự cho Iran có áp dụng với Trung Quốc hay không.

Những bình luận trên được ông Trump đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại với Fox News. Cùng ngày, CNN dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, các đánh giá tình báo của Mỹ cho thấy một lô hàng hệ thống phòng không vác vai (MANPADS), loại nền tảng tên lửa đất đối không điều khiển bằng vai, sắp được Trung Quốc chuyển đến Iran.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump đã không xác nhận tính chân thực của các thông tin này. Ông nói rằng những báo cáo như vậy “không có nhiều ý nghĩa đối với tôi, vì chúng vẫn là tin giả”.

Vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran được thiết lập vào tuần trước, tờ New York Times dẫn lời ba nguồn tin nội bộ từ Iran cho biết Trung Quốc đã “gây áp lực” để Iran tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã trả lời phóng viên trong cuộc họp báo ngày 8/4 rằng Trung Quốc đã và đang “nỗ lực tích cực để thúc đẩy đàm phán hòa bình và chấm dứt thù địch”, nhưng không xác nhận vai trò hòa giải chính thức.

Dylan Loh, phó giáo sư về chính sách công và các vấn đề toàn cầu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), nhận định rằng cho tới gần đây Trung Quốc vẫn “dè dặt” trong việc hỗ trợ Tehran.

“Trung Quốc dường như đang chọn lọc khi sử dụng tầm ảnh hưởng của mình và, như đã thấy trong những diễn biến mới nhất, họ sẵn sàng tham gia một cách chủ động hơn khi cảm thấy có cơ hội tạo ra tác động”, ông Loh nói thêm.

Theo CNBC, hiện vẫn chưa có báo cáo chính thức nào về việc Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc tài chính cho Tehran kể từ khi các cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

