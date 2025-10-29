[Clip] Xuất hiện quả địa cầu đường kính 7 mét tại Hồ Tây, dân tình ồ ạt kéo tới chụp ảnh

Ngày 28/10 mới đây, khu vực Hồ Tây, Hà Nội) bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ khi dân tình truyền tai nhau về "một quả địa cầu khổng lồ" bất ngờ xuất hiện giữa vườn hoa Lạc Long Quân. Từ xa, mô hình Trái Đất này nổi bật rực rỡ, tái hiện sinh động từng mảng lục địa, đại dương... - chẳng khác nào hành tinh thật đang lơ lửng giữa không trung. Tác phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kích thước lớn, thiết kế chân thực và ánh sáng nổi bật, đặc biệt vào buổi tối khi được chiếu đèn.

[Clip] Xuất hiện quả địa cầu đường kính 7 mét tại Hồ Tây

Theo thông tin giới thiệu được đặt tại khu vực trưng bày, tác phẩm có tên Gaia, được thực hiện với đường kính 7 mét, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất có độ phân giải 120dpi từ NASA. Mục đích của tác phẩm là mang đến cho người xem cơ hội chiêm ngưỡng hành tinh của mình ở quy mô lớn, tái hiện không gian ba chiều và giúp người xem hình dung rõ hơn về Trái Đất như cách các phi hành gia quan sát từ ngoài vũ trụ.

Hình ảnh mô hình Trái Đất khổng lồ đang được đặt tại vườn hoa Lạc Long Quân

Phần thông tin này cũng cho biết, "Gaia" gợi nên cảm giác về "Hiệu ứng Toàn cảnh" - khái niệm được nhà nghiên cứu Frank White giới thiệu vào năm 1987, mô tả trạng thái nhận thức đặc biệt mà các phi hành gia trải qua khi lần đầu nhìn thấy Trái Đất từ không gian. Cảm giác ấy mang đến sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của hành tinh, đồng thời khơi dậy ý thức về sự kết nối của mọi sự sống và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Không chỉ dừng ở phần nhìn, tác phẩm còn được đi kèm bản nhạc nền riêng do nhà soạn nhạc Dan Jones - người từng đạt giải BAFTA - sáng tác, tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho người xem.

Theo bảng thông tin trưng bày, mô hình Gaia có kích thước nhỏ hơn Trái Đất thật 1,8 triệu lần, trong đó 1cm trên mô hình tương ứng với 18km bề mặt thật. Khi đứng cách mô hình 211 mét, người xem có thể quan sát Trái Đất gần như đúng với góc nhìn từ Mặt Trăng.

Tác phẩm cũng nhắc lại cột mốc lịch sử năm 1972, khi phi hành đoàn Apollo 17 của NASA chụp được bức ảnh toàn cảnh đầu tiên về Trái Đất - hình ảnh đã làm thay đổi nhận thức của nhân loại về hành tinh xanh. Từ góc nhìn xa, Trái Đất hiện lên nhỏ bé, mong manh nhưng cũng là nơi duy nhất chứa đựng sự sống.

Các thông tin được đặt ngay gần mô hình để khách tham quan dễ dàng quan sát, tiếp cận

Theo kế hoạch, "Gaia" được trưng bày luân phiên tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2025, tác phẩm đi qua Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam. Tại Việt Nam, mô hình này được đặt trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hà Nội) từ 6 - 25/10/2025. Sau đó, mô hình này đã trưng bày công khai tại vườn hoa Lạc Long Quân từ ngày 28 - 30/10/2025, như một món quà gửi tặng người dân Thủ đô.

Hình ảnh Gaia khi được đặt tại UNIS Hà Nội (Ảnh: UNIS Hà Nội)

Ngay trong tối 28/10, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Hồ Tây để chiêm ngưỡng "Trái Đất khổng lồ". Nhiều người cho biết, họ ấn tượng bởi độ chân thực của mô hình, đặc biệt khi các mảng màu lục địa, đại dương và tầng mây được thể hiện rõ nét. Bên cạnh người dân Hà Nội, nhiều du khách nước ngoài cũng dừng chân chụp ảnh, ghi hình và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội.

Dân tình và du khách thích thú chiêm ngưỡng và chụp ảnh với "Gaia"

Sự kiện trưng bày mô hình "Gaia" tại Hà Nội được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về hành tinh mà chúng ta đang sinh sống. Dưới góc nhìn của người tham quan, mô hình này không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn là lời nhắc nhở: mỗi hành động nhỏ đều góp phần gìn giữ hành tinh xanh - ngôi nhà chung của nhân loại.

Ảnh: S.A, clip: S.A và Thái Châu