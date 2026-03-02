Sáng 2-3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên địa bàn.

Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt trong đêm

Theo thông tin ban đầu, tối 1-3, ông Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, khi xe khách đến đoạn Km 6 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột (thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc) thì bất ngờ nổ lốp trước bên phụ.

Ít giây sau, xe khách bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế hô hoán, hướng dẫn hành khách rời khỏi xe và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 44 hành khách và 2 tài xế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị thiêu rụi, trơ khung.