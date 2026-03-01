Ngày 1-3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khuya 28-2 tại vòng xuyến Km3 (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 47H-008.04 kéo theo rơ moóc biển số 47R-005.85, do ông Nguyễn Văn Kim (SN 1980, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Lúc này, xe container đã tông vào xe máy mang BKS: 47B2-475.68 do chị T.T.A.T. (SN 1989, ngụ phường Tân Lập) điều khiển chở bà N.T.L. (SN 1958, ngụ cùng phường).

Vụ tai nạn khiến bà N.T.L. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do ông Kim điều khiển xe chuyển hướng không đúng quy định.

CLIP: Xe container cuốn xe máy, hai phụ nữ thương vong



