HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Xe container cuốn xe máy, hai phụ nữ thương vong

Cao Nguyên |

Khi đến khu vực vòng xuyến, xe container chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 1-3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương.

Xe container gây tai nạn nghiêm trọng tại Đắk Lắk , hai người phụ nữ thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khuya 28-2 tại vòng xuyến Km3 (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 47H-008.04 kéo theo rơ moóc biển số 47R-005.85, do ông Nguyễn Văn Kim (SN 1980, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Lúc này, xe container đã tông vào xe máy mang BKS: 47B2-475.68 do chị T.T.A.T. (SN 1989, ngụ phường Tân Lập) điều khiển chở bà N.T.L. (SN 1958, ngụ cùng phường).

Vụ tai nạn khiến bà N.T.L. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do ông Kim điều khiển xe chuyển hướng không đúng quy định.

CLIP: Xe container cuốn xe máy, hai phụ nữ thương vong

Danh sách 526 ô tô, xe máy bị lỗi phạt nguội theo Nghị định 168, có biển số nghi là giả


Tags

kim

đường nguyễn văn cừ

phường Tân Lập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại